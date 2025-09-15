El alentador parte médico de Thiago Medina tras su brutal accidente: "Estable y sin fiebre"

"Estamos con todos mis hermanos, esperando. Acompañando también a Daniela, como familia nuestra", agregó. Y detalló: "No es la primera que mi hermano circula por ahí porque vive por acá", dijo, en relación a la zona de Moreno donde ocurrió el impacto entre un vehículo y la moto sobre la cual iba Medina.

camilota thiago medina

El posteo reciente de Daniela Celis sobre Thiago: "La luz que envían está llegando"

Fue a través de una historia de Instagram donde la también exparticipante del reality de Telefe indicó que "Thiago tiene una leve mejoría", que atribuyó a "toda la fe, oraciones y reiki" que le mandan sus seguidores y allegados. "Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración", agregó la mediática, y expresó: "Toda la luz que envían está llegando".

Un rato antes, la periodista Pilar Smith dio a conocer en el programa Infama el último parte médico, que indica que su pronóstico sigue siendo reservado. A pesar de una leve mejoría, el joven continúa en terapia intensiva en un estado completamente reservado.

image