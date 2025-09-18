Los hermanos de Thiago Medina hablaron del hombre que chocó al ex Gran Hermano: "No vamos a..."

En cuanto al estado de salud de Thiago, los hermanos contaron que los médicos esperan los resultados de unos estudios para determinar el origen de la fiebre que tuvo días atrás. Afortunadamente, ya lleva varias horas sin temperatura. Los hermanos también destacaron la unión familiar en esta etapa: "Siempre estuvimos juntos, aunque cada uno tenga sus responsabilidades. Hoy más que nunca nos apoyamos y rezamos para que salga todo bien”.

Sobre la internación, explicaron que pueden verlo, pero con precauciones, ya que se encuentra en una sala compartida. Para respetar a los otros pacientes, se turnan para entrar de a uno o dos.