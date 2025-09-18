Los hermanos de Thiago Medina hablaron del hombre que chocó al ex Gran Hermano: "No vamos a..."
Durante una entrevista con "A la Barbarossa" (Telefe), los hermanos de Thiago confirmaron que el hombre que lo chocó quiere acercarse a ellos.
Thiago Medina sufrió un grave accidente hace casi una semana, por lo que su familia se encuentra en un momento sumamente difícil por el delicado estado de salud del ex GH. Sin embargo, en el programa A la Barbarossa, sus hermanos sorprendieron al revelar su postura ante un posible acercamiento del conductor que lo chocó. Un familiar de Thiago aseguró que no buscarán ningún conflicto y que, por el contrario, están dispuestos a recibirlo.
“Nosotros no vamos a hacer ningún quilombo. Queremos conocerlo para que no se sienta asustado. Nosotros estamos acá”, expresó uno de los hermanos de Thiago. El joven se mostró comprensivo y destacó que saben que "no tuvo intención de lastimarlo".
"Los accidentes pasan y gracias a Dios Thiago la puede contar, por ahora. Se va a mejorar y lo estamos esperando”, agregó.
Cómo acompaña Daniela Celis a la familia y cómo evoluciona Thiago
En el programa Puro Show, los hermanos de Thiago, Sergio y Lucas, también hablaron sobre el rol de Daniela Celis en este difícil momento. "Más allá de todo, es la mamá de nuestras sobrinas. Siempre va a estar con nosotros y hoy está con mucho dolor porque sus hijas extrañan mucho a su papá", expresó Sergio. Con esta declaración, dejó en claro que la ex Gran Hermano está apoyando a la familia en este momento tan delicado.
En cuanto al estado de salud de Thiago, los hermanos contaron que los médicos esperan los resultados de unos estudios para determinar el origen de la fiebre que tuvo días atrás. Afortunadamente, ya lleva varias horas sin temperatura. Los hermanos también destacaron la unión familiar en esta etapa: "Siempre estuvimos juntos, aunque cada uno tenga sus responsabilidades. Hoy más que nunca nos apoyamos y rezamos para que salga todo bien”.
Sobre la internación, explicaron que pueden verlo, pero con precauciones, ya que se encuentra en una sala compartida. Para respetar a los otros pacientes, se turnan para entrar de a uno o dos.
