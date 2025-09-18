Daniela Celis confirmó que Thiago Medina será operado: "Necesitamos que siga así..."

Los médicos aseguran que “el paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico”.

image

Este último dato da cuenta de una evolución de Medina respecto al parte anterior, donde se detallaba que había presentado registros febriles y se había mantenido el uso de inotrópicos, sin requerir un aumento en las dosis.

Ahora, los médicos aguardan a que el cuadro del paciente se mantenga estable para que pueda ser sometido a una nueva intervención quirúrgica en los días siguientes.

Este jueves, los hermanos de Thiago adelantaron la buena novedad del parte médico. Mientras que Camila se mostró esperanzada, su hermano Lucas fue más cauto al afirmar que "todavía no hay avances" que permitan asegurar que es posible operarlo en breve, pero convino en que "ya es un alivio porque sabemos de dónde viene la fiebre".

image

En ese sentido, los Medina confirmaron que durante el miércoles los médicos identificaron qué patógeno estaba causando la infección, lo que fue clave para darle al joven de 22 años un antibiótico efectivo.

Sergio, otro de los hermanos de Thiago Medina, afirmó que durante el miércoles "le habían duplicado la alimentación y el tema de la orina ya salía con más claridad y entendemos que tiene una leve mejoría en el organismo".