Oscar Martínez: "No me gusta que desde el poder se denigre y se estimule a la confrontación"

En torno al marco político del país, el actor expresó: "Lo que no me gusta, que tampoco me gustaba antes, es que desde las máximas posiciones de poder se denigre, se insulte, se estimule la confrontación, la fragmentación. Hay fanatismo de ambos lados y observo eso con tristeza. Es el tiro final en la nuca, eso nos va a terminar por matar".