Pampita fue cuestionada por su distancia ante el caso de Julieta Prandi: "Prefiero no meterme"
La modelo sorprendió con una postura neutral frente a la denuncia judicial que atraviesa su colega. Su silencio generó críticas en redes sociales y en el ambiente artístico.
La situación judicial que atraviesa Julieta Prandi, quien denunció a su exmarido Claudio Contardi por abuso sexual reiterado, conmovió a muchos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, una reacción inesperada fue la de Pampita, quien decidió mantener un perfil bajo y no opinar públicamente sobre el caso.
Consultada por un cronista del programa “Desayuno Americano” de América TV, Carolina Ardohain fue contundente: “No opino. Es un tema que desconozco y prefiero no meterme”. La modelo explicó que evita hacer comentarios para no aparecer en portales con temas que no le corresponden y mantuvo su silencio pese a la insistencia.
Esta actitud contrastó con la muestra pública de apoyo y solidaridad que otras figuras del espectáculo brindaron a Prandi en las últimas semanas. La decisión de mantenerse al margen provocó reacciones divididas en el público y dentro del medio, ya que muchos esperaban una postura más empática y comprometida.
Luis Bremer, integrante del programa donde Pampita conduce “Los 8 escalones”, no dudó en criticarla abiertamente. Señaló que, si bien no se le puede exigir un rol militante, sí esperaba mayor cercanía y sensibilidad: “Pampita es hábil declarante, pero no estuvo bien. No le pido que sea sorora ni militante feminista, pero sí un poco más empática”. Incluso destacó la actitud del conductor Chino Leunis, quien mostró apoyo sin conocer detalles del caso.
En redes sociales, las críticas hacia Pampita no tardaron en multiplicarse. Los usuarios manifestaron que su distancia resultó fría y distante en un momento donde se reclama solidaridad hacia las víctimas de violencia de género.
Por su parte, la modelo reiteró que no mantiene ningún conflicto personal con Prandi y que simplemente prefirió resguardar su privacidad y no exponerse. Esta posición, aunque respetada por algunos, marcó un contraste en la percepción pública sobre su compromiso con las causas sociales y personales de sus colegas.
