Pampita fue cuestionada por su distancia ante el caso de Julieta Prandi: "Prefiero no meterme"

Luis Bremer, integrante del programa donde Pampita conduce “Los 8 escalones”, no dudó en criticarla abiertamente. Señaló que, si bien no se le puede exigir un rol militante, sí esperaba mayor cercanía y sensibilidad: “Pampita es hábil declarante, pero no estuvo bien. No le pido que sea sorora ni militante feminista, pero sí un poco más empática”. Incluso destacó la actitud del conductor Chino Leunis, quien mostró apoyo sin conocer detalles del caso.