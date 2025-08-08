Roberto García Moritán estalló contra un móvil por las preguntas sobre su presunta amante

Cabe recordar que no es la primera vez que García Moritán tiene cruces con la prensa. En otras ocasiones, ha tenido tensos intercambios con movileros e incluso protagonizó un momento incómodo durante una visita al programa de Mirtha Legrand.

Pampita debutó como conductora en Los 8 Escalones y elevó el rating del ciclo de El Trece

La llegada de Carolina Ardohain a la conducción del clásico programa de preguntas y respuestas mejoró los números y captó la atención del público en su segunda emisión.

Este martes 5 de agosto marcó un nuevo capítulo en la historia de “Los 8 Escalones”, el clásico formato de juegos que se emite por El Trece. Esta vez no fue por el contenido en sí, sino por el debut como conductora de Carolina “Pampita” Ardohain, quien tomó la posta de Guido Kaczka en una movida estratégica del canal para revitalizar las tardes.

La apuesta no fue en vano: en su segundo día al frente del programa, logró elevar el rating y dejó una marca positiva. El ciclo registró 3.1 puntos de audiencia, un incremento de cuatro décimas respecto a su regreso previo, lo que posicionó al programa como el segundo más visto en su franja horaria, aunque aún se mantiene lejos de los primeros puestos en la grilla general.