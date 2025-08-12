El rating del regreso de Jey Mammon a la TV abierta: no llegó al punto

Pasadas las 22:00 horas, América TV estrenó Trato Hecho, con Santi Maratea en su debut como conductor. El programa, que recibió un piso de 3,1 puntos de rating de LAM, presentó algunas novedades. A diferencia del formato original, este ciclo cuenta con 24 participantes, uno de los cuales es elegido al azar cada día para jugar por un maletín de hasta $20.000.000. Otra de las novedades es la “contraoferta”, que le permite al participante rechazar la oferta del banco para intentar seguir jugando. La primera concursante de la noche se llevó siete millones y medio de pesos. El debut del programa se mantuvo entre los 2 y 3 puntos, quedando tercero en su franja horaria.