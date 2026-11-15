Pampita y Martín Pepa reaparecieron juntos en medio de los rumores de separación

Aunque en esta oportunidad compartieron una salida, Pampita mantuvo su postura respecto de la exposición de su pareja. Si bien publicó fotografías y videos de la jornada en el Hipódromo de Palermo, evitó incluir imágenes junto a Pepa en sus redes sociales.

En paralelo, Yanina Latorre había revelado otro episodio vinculado a la filtración de información privada. Según contó, la modelo estaría muy enojada con su entorno, especialmente con algunas de sus amigas, porque sospecharía que alguien cercano es quien hace trascender detalles de su vida personal.

Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el estado de la relación. Sin embargo, su reaparición en Palermo volvió a alimentar las versiones sobre una reconciliación y dejó una señal de que, al menos públicamente, continúan compartiendo momentos juntos.