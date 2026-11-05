Pampita no negó su separación, pero eligió resguardarse: "No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio"

Pampita sobre su separación pic.twitter.com/F1076w4Y3e — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 5, 2026

Los aparentes motivos del distanciamiento entre Pampita y Martín Pepa

De acuerdo con las informaciones trascendidas en las últimas horas, el detonante del nuevo distanciamiento radicaría en la complejidad de combinar dos mundos con ritmos opuestos: el calendario profesional del deportista exige extensos períodos de residencia fuera del país, situación que chocó recurrentemente con la apretada agenda laboral de Ardohain en la Argentina.

Por otro lado, desde el círculo íntimo del polista señalan cierto desgaste respecto al nivel de exposición y la intensidad mediática que rodea la vida diaria de la modelo, en contraste con el histórico bajo perfil que maneja el ámbito del polo. Mientras Pampita proyectaba compartir viajes de fin de año en Miami y Punta del Este, la dinámica afectiva habría entrado en un nuevo callejón sin salida al regresar Pepa a la Argentina tras finalizar su temporada en el extranjero.

Aunque allegados a la conductora aseguran que ella mantiene vivo el afecto y no descarta un reacercamiento en el futuro, por el momento la pareja decidió tomar distancia nuevamente mientras intentan procesar el desenlace en la intimidad.