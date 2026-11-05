Pampita no negó su separación, pero eligió resguardarse: "No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio"
A diferencia de otros momentos de exposición en su vida, Pampita aseguró que -esta vez- prefiere resguardar su privacidad y cuidar a Martín Pepa.
Carolina "Pampita" Ardohain vuelve a quedar en el centro de la escena mediática tras fuertes versiones que apuntan a una nueva ruptura en su relación con el polista y empresario Martín Pepa. Según reveló la periodista Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV), la pareja llevaría unos 15 días separada.
El vínculo, que se consolidó a fines de 2024 tras la mediática separación de la conductora con Roberto García Moritán, ya había atravesado turbulencias durante el 2025 debido a los compromisos del empresario en el exterior, la distancia entre ambos y las dificultades para coordinar una convivencia constante.
Pampita no negó su separación, pero se resguardó: "No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio"
Este jueves, la modelo mantuvo un diálogo con LAM (América) y optó por la prudencia: "Estoy muy bien, mi corazón está bien". Luego, Pepe Ochoa fue tajante al consultar si estaba separada. Fue entonces cuando Carolina dijo: "La verdad, no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión".
"No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio. Quiero cuidar ciertas cosas, ciertos ámbitos. Yo estoy expuesta, pero la otra persona no tiene por qué estar expuesta, no le gusta, prefiero no contar cosas que son privadas. Hay que respetar al otro y cuidarlo", agregó, en referencia a Martín Pepa.
Finalmente, la modelo dejó en claro que no hablará del tema: "Estoy en mi derecho de decir 'esta puerta no quiero abrirla', espero que lo entiendan y lo sepan respetar".
Los aparentes motivos del distanciamiento entre Pampita y Martín Pepa
De acuerdo con las informaciones trascendidas en las últimas horas, el detonante del nuevo distanciamiento radicaría en la complejidad de combinar dos mundos con ritmos opuestos: el calendario profesional del deportista exige extensos períodos de residencia fuera del país, situación que chocó recurrentemente con la apretada agenda laboral de Ardohain en la Argentina.
Por otro lado, desde el círculo íntimo del polista señalan cierto desgaste respecto al nivel de exposición y la intensidad mediática que rodea la vida diaria de la modelo, en contraste con el histórico bajo perfil que maneja el ámbito del polo. Mientras Pampita proyectaba compartir viajes de fin de año en Miami y Punta del Este, la dinámica afectiva habría entrado en un nuevo callejón sin salida al regresar Pepa a la Argentina tras finalizar su temporada en el extranjero.
Aunque allegados a la conductora aseguran que ella mantiene vivo el afecto y no descarta un reacercamiento en el futuro, por el momento la pareja decidió tomar distancia nuevamente mientras intentan procesar el desenlace en la intimidad.
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