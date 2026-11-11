Pampita protagonizó un tenso episodio en Luján durante la misa del papa León XIV: "Que se vaya"
Pampita llegó a la Basílica de Luján para participar de una histórica celebración religiosa, pero protagonizó un episodio a los gritos que sorprendió a todos.
La visita del papa León XIV a la Argentina estuvo marcada por una multitudinaria convocatoria y escenas de gran emoción. Sin embargo, en medio de la celebración que tuvo lugar en la Basílica de Luján, también se produjo un episodio inesperado que tuvo como protagonista a Carolina “Pampita” Ardohain.
La modelo y conductora decidió acercarse al santuario para participar de la jornada religiosa. Según trascendió, había pasado la noche en la ciudad bonaerense con la intención de conseguir un lugar desde donde pudiera observar de cerca al Sumo Pontífice.
No obstante, su llegada habría provocado el enojo de algunas personas que se encontraban en el lugar desde hacía varias horas e incluso días, a la espera de la celebración. }
El episodio se conoció a través de los testimonios de distintas mujeres que estaban presentes en las inmediaciones de la Basílica y que reconstruyeron lo sucedido durante una entrevista televisiva. Una de las fieles explicó cuánto tiempo llevaban esperando para conseguir una buena ubicación y manifestó: “Algunas de nosotras vinimos ayer a las 8 de la mañana, otras están acá desde el lunes”.
En ese contexto, la mujer sorprendió al contar qué había ocurrido con la conductora: “Estaba acá Pampita, pero la echaron. ¡Son unas envidiosas!”, expresó.
Qué pasó con Pampita en Luján: los cánticos que provocaron su salida
A medida que avanzaba la entrevista, las mujeres aportaron nuevos detalles sobre el momento de tensión que habría atravesado Carolina Ardohain cuando intentó permanecer en uno de los sectores cercanos al santuario.
“La gente la echó. No la dejaron estar acá”, aseguró una de las entrevistadas. Además, contó que un grupo de personas comenzó a manifestar su rechazo mediante cánticos dirigidos a la modelo. “Empezaron a cantar ‘que se vaya, que se vaya’. Esto pasó a eso de las 7 de la mañana”, relató al recordar el episodio.
La testigo también hizo referencia a la manera en que Pampita habría llegado al lugar y señaló que no estaba sola. “Por lo que sé, ella apareció acá sola, con un grupo de gente”, comentó. Por otra parte, contó que intentó intervenir para evitar que la conductora tuviera que retirarse y hasta le ofreció compartir el espacio que había conseguido junto a otras fieles. “Yo le dije que le daba lugar, que podía venir acá con nosotras, pero se fue”, recordó.
Finalmente, de acuerdo con los relatos de las mujeres que presenciaron la escena, Pampita terminó alejándose de ese sector luego de los cánticos y los cuestionamientos por parte de algunos presentes.
El episodio se produjo en una jornada especialmente significativa para los fieles, que se congregaron en Luján para participar de la celebración religiosa encabezada por el papa León XIV. Hasta el momento, Carolina Pampita Ardohain no realizó declaraciones públicas sobre el incómodo episodio que fue relatado por las personas que se encontraban en el lugar.
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