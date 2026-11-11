Pampita protagonizó un tenso episodio en Luján durante la misa del papa León XIV: "Que se vaya"

Qué pasó con Pampita en Luján: los cánticos que provocaron su salida

A medida que avanzaba la entrevista, las mujeres aportaron nuevos detalles sobre el momento de tensión que habría atravesado Carolina Ardohain cuando intentó permanecer en uno de los sectores cercanos al santuario.

“La gente la echó. No la dejaron estar acá”, aseguró una de las entrevistadas. Además, contó que un grupo de personas comenzó a manifestar su rechazo mediante cánticos dirigidos a la modelo. “Empezaron a cantar ‘que se vaya, que se vaya’. Esto pasó a eso de las 7 de la mañana”, relató al recordar el episodio.

La testigo también hizo referencia a la manera en que Pampita habría llegado al lugar y señaló que no estaba sola. “Por lo que sé, ella apareció acá sola, con un grupo de gente”, comentó. Por otra parte, contó que intentó intervenir para evitar que la conductora tuviera que retirarse y hasta le ofreció compartir el espacio que había conseguido junto a otras fieles. “Yo le dije que le daba lugar, que podía venir acá con nosotras, pero se fue”, recordó.

Finalmente, de acuerdo con los relatos de las mujeres que presenciaron la escena, Pampita terminó alejándose de ese sector luego de los cánticos y los cuestionamientos por parte de algunos presentes.

El episodio se produjo en una jornada especialmente significativa para los fieles, que se congregaron en Luján para participar de la celebración religiosa encabezada por el papa León XIV. Hasta el momento, Carolina Pampita Ardohain no realizó declaraciones públicas sobre el incómodo episodio que fue relatado por las personas que se encontraban en el lugar.