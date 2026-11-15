¿Quién es el jugador de Boca que chocó a un motociclista, huyó y dio positivo de alcoholemía?

Como resultado del procedimiento, los agentes labraron las actas de infracción correspondientes y retuvieron tanto la licencia de conducir de Genez como el automóvil. La víctima, en tanto, fue trasladada al Hospital San Martín para su evaluación médica. El jefe de la Comisaría Primera, Hugo Paniagua, detalló que el hombre presentaba dolores en la cintura y la espalda, además de escoriaciones en uno de sus brazos. Después de las revisiones, los médicos constataron que las lesiones eran leves y le dieron el alta sin mayores complicaciones.