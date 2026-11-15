Martín Cirio anunció que será candidato a diputado nacional vestido de novia

Durante su discurso, recordó su frustrado intento de ingresar al programa televisivo Popstars en 2002 y comparó esa experiencia con este nuevo desafío. “Espero que ustedes me banquen en esta, que ya sé que es raro, pero bueno. Siento que va por ahí ahora mi camino”, expresó. Por último, anticipó que viajará a España y que aprovechará ese período para organizar los próximos pasos de su proyecto. Mientras tanto, invitó a sus seguidores a difundir la noticia en las redes sociales con el hashtag #MartinCirioDiputado, con el que busca instalar públicamente su intención de ingresar a la política.