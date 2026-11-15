Martín Cirio anunció que será candidato a diputado nacional vestido de novia
El streamer reveló en Huracán que competirá por una banca y ya tiene partido y equipo, aunque no precisó distrito ni elección.
Durante su espectáculo “La Noche de Martina 2”, este sábado 14 de noviembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán de Parque Patricios, Martín Cirio comunicó a sus seguidores su intención de postularse como diputado nacional. El creador de contenido interrumpió la presentación para exponer sus planes políticos. Primero jugó con la idea de competir por la Presidencia, aunque enseguida aclaró su rumbo: “Me voy a postular como diputado”, sostuvo ante miles de espectadores.
Cirio explicó que, tras cumplir distintos objetivos profesionales, se preguntó cuál sería su siguiente desafío y halló una nueva motivación en la participación política y el compromiso con causas sociales. “Ustedes me habrán visto últimamente que estoy más comprometido en algunas causas sociales, estoy yendo a marchas, me estoy informando, estoy leyendo más”, manifestó. Además, consideró que esta decisión le permite devolver parte del acompañamiento que recibió de su público a lo largo de su carrera.
El streamer aseguró que su proyecto político ya empezó a tomar forma y que cuenta con el respaldo de un partido, aunque prefirió reservar los nombres de quienes lo acompañarán. “Ya hay un equipo, ya hay un partido político que se los voy a ir diciendo”, adelantó, sin dar más detalles. Por ahora no confirmó por qué distrito competiría ni en qué elección buscaría llegar al Congreso de la Nación, por lo que el anuncio constituye una declaración de intenciones y todavía no una candidatura formalizada.
Durante su discurso, recordó su frustrado intento de ingresar al programa televisivo Popstars en 2002 y comparó esa experiencia con este nuevo desafío. “Espero que ustedes me banquen en esta, que ya sé que es raro, pero bueno. Siento que va por ahí ahora mi camino”, expresó. Por último, anticipó que viajará a España y que aprovechará ese período para organizar los próximos pasos de su proyecto. Mientras tanto, invitó a sus seguidores a difundir la noticia en las redes sociales con el hashtag #MartinCirioDiputado, con el que busca instalar públicamente su intención de ingresar a la política.
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