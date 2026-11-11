Pampita acampó en Luján para asistir a la misa del papa León XIV

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria documentó el recorrido y la preparación previa para la histórica liturgia. Acompañada por un grupo de amigas cercanas, Pampita arribó a la ciudad de la fe cerca de las 3 de la mañana de este miércoles 11 de noviembre y caminó varios kilómetros a pie entre la muchedumbre para lograr una ubicación cercana al predio de la Basílica. Una de las imágenes más destacadas fue una selfie grupal con las torres del templo iluminadas de fondo, donde se las ve sonrientes e integradas a la marea humana de fieles que aguarda en el lugar con reposeras, mochilas y banderas.