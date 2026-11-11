Pampita acampó en Luján para asistir a la misa del papa León XIV
La modelo, quien más de una vez mostró públicamente su fe católica, regresó a Luján tras la última peregrinación para ver la última misa del sumo pontífice en Argentina.
Carolina "Pampita" Ardohain volvió a poner de manifiesto su inquebrantable fe y su enorme devoción religiosa en el marco de la estadía del papa León XIV en la República Argentina. En las últimas horas, la reconocida modelo y conductora se trasladó hacia la localidad bonaerense de Luján para estar presente en la última misa multitudinaria que el sumo pontífice ofrecerá en el país antes de proseguir con su gira sudamericana, compartiendo minuto a minuto los detalles de la travesía con su amplio público en redes sociales.
A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria documentó el recorrido y la preparación previa para la histórica liturgia. Acompañada por un grupo de amigas cercanas, Pampita arribó a la ciudad de la fe cerca de las 3 de la mañana de este miércoles 11 de noviembre y caminó varios kilómetros a pie entre la muchedumbre para lograr una ubicación cercana al predio de la Basílica. Una de las imágenes más destacadas fue una selfie grupal con las torres del templo iluminadas de fondo, donde se las ve sonrientes e integradas a la marea humana de fieles que aguarda en el lugar con reposeras, mochilas y banderas.
La llegada de la conductora a la emblemática plaza lujanense no representa un hecho aislado, sino que corona una cobertura personal de cada hito de la agenda pontificia en suelo argentino. El pasado domingo, Ardohain dijo presente en el Aeroparque Jorge Newbery para darle la bienvenida al Santo Padre tras su desembarco en Buenos Aires, reafirmando públicamente su compromiso espiritual y su apego a los preceptos de la religión católica.
Asimismo, la modelo integró el pasado lunes la nómina de figuras públicas que asistió al oficio religioso celebrado en el barrio porteño de Palermo. Ubicada en el sector VIP montado en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, Pampita pudo presenciar a escasos metros el paso del convoy oficial, instante en el que registró el paso del Santo Padre en video y publicó en sus redes la emotiva frase: “Bendito el que viene en nombre del Señor”.
El arribo de la artista a la Basílica Nacional se encuentra profundamente ligado a una práctica espiritual que realiza de forma habitual en su vida privada. Año tras año, Pampita suele sumarse a la tradicional peregrinación juvenil hacia el santuario de Luján para agradecer y pedir, compartiendo sus vivencias y promesas con sus seguidores a lo largo de las extensas caminatas.
De esta manera, la presencia de la modelo en la emotiva ceremonia de clausura de León XIV reafirma la especial conexión que mantiene con el templo mariano y su devoción popular, cerrando una cobertura religiosa que la tuvo como protagonista en cada una de las jornadas históricas que vivió el país.
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