Pampita acorraló a Roberto García Moritán: "Yo siempre te voy a decir que tengo ganas"

Lo cierto es que, al parecer, el ministro de Desarrollo Económico porteño no se muestra muy cercano a la idea de agrandar la familia: "Le podés preguntar y te va a responder que él no tiene ganas, a mí pregúntame y yo siempre te voy a decir que tengo ganas. Estamos en esa encrucijada. Igual lo veo difícil, si no se dio hasta ahora, creo que no se va a dar", reveló Pampita sobre su deseo, poniendo en aprietos a Moritán.