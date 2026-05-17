Luis Ventura dio detalles del video íntimo de Florencia Peña: "Lo hizo alguien que..."

En aquel viejo mano a mano cargado de tensión, el periodista iba directo al hueso preguntándole: “¿Por qué aparece ese video?”, a lo que Peña contestaba con seguridad: “Tengo varias hipótesis”. Acto seguido, el conductor exponía su mirada sobre cómo se manejó la filtración, revelando una trastienda económica desconocida: “La intención del video en internet fue causarte daño prolongado, no fue algo casual. Yo señé ese video, perdí plata, pero no para sacarlo al aire porque sabía que no se podía. Lo hubiera pisado, como otros materiales, pero después de que lo señé, 15 mil pesos, a los tres días lo suben a internet".

flor pena luis ventura

En la continuidad de aquel archivo, Ventura desmenuzaba los detalles que le hacían pensar en una maniobra fríamente calculada para perjudicar a la actriz. “Me di cuenta de que no era todo el video, lo habían fraccionado. Tiempo después suben una parte y, al tiempo, otra parte”, enumeraba en el tape. Para el periodista, la conclusión de la maniobra era clarísima: “Lo hizo alguien que quería romperte las bolas, aprovechar esa situación. Vendetta política”.

De regreso al presente, el presidente de APTRA retomó el diálogo con su panel y aclaró cómo quedó la relación con la conductora tras aquel encuentro televisivo de 2013, asegurando que solo volvieron a hablar cuando ella lo invitó a un programa suyo y que, posterior a eso, nunca más hubo contacto entre ambos.

Finalmente, Ventura fue al fondo de la cuestión y vinculó el enojo de Flor Peña con la polémica ausencia de Marley en las nominaciones de los Premios Martín Fierro, sugiriendo que la actriz saltó a defender a su amigo atacando a la entidad y a Santiago del Moro.

Para cerrar su descargo de manera tajante, el periodista disparó contra las acusaciones que recibió por parte de la actriz: “Para ser un misógino, como dijo que yo era, ¿para qué volver sobre ella, cuando ella se metió con APTRA, disparó contra Santiago del Moro, jugó un partido en favor de un amigo que condujo un Martín Fierro, ganó y su hijo fue Martín Fierro de Oro Digital? ¿Cuál sería mi intencionalidad de joderlo?”.