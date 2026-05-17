Luis Ventura dio detalles del video íntimo de Florencia Peña: "Lo hizo alguien que..."
Durante los últimos días se volvió a hablar del video hot de Flor Peña y, por eso, Luis Ventura abordó este tema en su programa revelando detalles inéditos.
La farándula local volvió a quedar envuelta en un escándalo de proporciones tras una semana sumamente agitada para Luis Ventura y Florencia Peña, con el viejo video hot que supo ser viral años atrás y que volvió a escena en las últimas semanas por declaraciones cruzadas.
El detonante de este nuevo round fue la reaparición en los medios de la vieja polémica en torno al video íntimo de la actriz que se viralizó allá por 2012, un asunto que parecía enterrado pero que volvió a encender la mecha entre ambos.
Para entender el conflicto actual hay que hacer memoria: todo estalló cuando el periodista interrumpió una nota que el programa "SQP" le realizaba a Marcela Tauro en los pasillos de América TV. Mientras charlaban sobre APTRA y las nominaciones a los Premios Martín Fierro de Televisión, Ventura tiró un dardo venenoso desde lejos: “Que siga haciendo videos porno”. La frase corrió como reguero de pólvora y no tardó en llegar a oídos de la conductora.
La reacción de Peña fue inmediata y demoledora, acusando directamente al periodista de haber intentado comprar aquel material hot hace 14 años. Ante semejante acusación, Ventura ensayó una rápida defensa en el ciclo "A la Tarde", donde buscó bajarle los decibeles al asunto argumentando que sus dichos se dieron “en el marco de una joda” y aclarando que las cámaras ni siquiera ponían el foco en él.
Lejos de dejar el tema ahí, el conductor redobló la apuesta y armó un informe especial en su programa "Secretos Verdaderos". Allí puso al aire la entrevista que le realizó a la actriz en 2013, apenas estalló el revuelo del video. Antes de mostrar el tape, Ventura defendió su trayectoria asegurando que siempre se manejó de forma correcta con el material sensible que le acercaban las figuras del ambiente, sosteniendo que su único fin siempre fue cuidar a los afectados y que jamás difundió esos contenidos.
En aquel viejo mano a mano cargado de tensión, el periodista iba directo al hueso preguntándole: “¿Por qué aparece ese video?”, a lo que Peña contestaba con seguridad: “Tengo varias hipótesis”. Acto seguido, el conductor exponía su mirada sobre cómo se manejó la filtración, revelando una trastienda económica desconocida: “La intención del video en internet fue causarte daño prolongado, no fue algo casual. Yo señé ese video, perdí plata, pero no para sacarlo al aire porque sabía que no se podía. Lo hubiera pisado, como otros materiales, pero después de que lo señé, 15 mil pesos, a los tres días lo suben a internet".
En la continuidad de aquel archivo, Ventura desmenuzaba los detalles que le hacían pensar en una maniobra fríamente calculada para perjudicar a la actriz. “Me di cuenta de que no era todo el video, lo habían fraccionado. Tiempo después suben una parte y, al tiempo, otra parte”, enumeraba en el tape. Para el periodista, la conclusión de la maniobra era clarísima: “Lo hizo alguien que quería romperte las bolas, aprovechar esa situación. Vendetta política”.
De regreso al presente, el presidente de APTRA retomó el diálogo con su panel y aclaró cómo quedó la relación con la conductora tras aquel encuentro televisivo de 2013, asegurando que solo volvieron a hablar cuando ella lo invitó a un programa suyo y que, posterior a eso, nunca más hubo contacto entre ambos.
Finalmente, Ventura fue al fondo de la cuestión y vinculó el enojo de Flor Peña con la polémica ausencia de Marley en las nominaciones de los Premios Martín Fierro, sugiriendo que la actriz saltó a defender a su amigo atacando a la entidad y a Santiago del Moro.
Para cerrar su descargo de manera tajante, el periodista disparó contra las acusaciones que recibió por parte de la actriz: “Para ser un misógino, como dijo que yo era, ¿para qué volver sobre ella, cuando ella se metió con APTRA, disparó contra Santiago del Moro, jugó un partido en favor de un amigo que condujo un Martín Fierro, ganó y su hijo fue Martín Fierro de Oro Digital? ¿Cuál sería mi intencionalidad de joderlo?”.
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