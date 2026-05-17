Aire polar y frío extremo en Buenos Aires: qué días se esperan con temperatura cercana a los 0 grados

Cómo sigue el frío extremo en el AMBA

Al igual que el inicio de la semana, el martes se espera con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas que se estiman de entre 5 y 18 grados.

La tendencia se mantiene el miércoles en el AMBA, con cielo ligeramente nublado en las primeras horas; pasando a algo nublado desde la tarde; mientras que el termómetro rondará entre 7 y 16 grados, en una de las jornadas más templadas.

Con la retirada parcial del sol, el frío parece hacerse sentir con fuerza nuevamente el jueves. El SMN prevé una jornada con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 4 grados y una máxima que subiría hasta los 15.

Para cerrar la semana, el viernes también se anticipa con frío extremo, en una jornada que se presentaría con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 4 y 15 grados.

La temperatura mínima en el AMBA, día por día