Aire polar y frío extremo en Buenos Aires: qué días se esperan con temperatura cercana a los 0 grados
El informe del Servicio Meteorológico Nacional espera una semana marcada por el frío intenso, con marcas térmicas casi invernales.
Luego de algunas jornadas con clima inestable, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una semana signada por el frío extremo, con otro descenso térmico y marcas que se esperan bien cercanas a los 0 grados, según el informe extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El ingreso del aire polar parece ser la tendencia de los próximos días, que se asemejarán más al invierno que al otoño. Es que luego de un fin de semana que tuvo amplitud térmica y hasta algunas lloviznas aisladas, se espera una seguidilla con buen tiempo pero mucho frío.
El clima gélido se sentirá este lunes, que en el AMBA se espera con cielo despejado y marcas térmicas de entre 4 grados de mínima y 16 de máxima. Será una de las jornadas más frías de la semana.
Cómo sigue el frío extremo en el AMBA
Al igual que el inicio de la semana, el martes se espera con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas que se estiman de entre 5 y 18 grados.
La tendencia se mantiene el miércoles en el AMBA, con cielo ligeramente nublado en las primeras horas; pasando a algo nublado desde la tarde; mientras que el termómetro rondará entre 7 y 16 grados, en una de las jornadas más templadas.
Con la retirada parcial del sol, el frío parece hacerse sentir con fuerza nuevamente el jueves. El SMN prevé una jornada con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 4 grados y una máxima que subiría hasta los 15.
Para cerrar la semana, el viernes también se anticipa con frío extremo, en una jornada que se presentaría con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 4 y 15 grados.
La temperatura mínima en el AMBA, día por día
- Lunes: 4 grados
- Martes: 5 grados
- Miércoles: 7 grados
- Jueves: 4 grados
- Viernes: 4 grados
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