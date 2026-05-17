Tragedia en el tren Roca: una pareja murió atropellada por el tren en Lomas de Zamora

Discusión y desencadenante: Una de las versiones señala que los jóvenes mantuvieron una fuerte pelea en el andén. Según este relato, la mujer se habría arrojado a las vías y el hombre, en un intento desesperado por sujetarla y salvarle la vida, cayó junto a ella debajo de la formación.

Imprudencia al cruzar: Por otro lado, algunos testigos indicaron que la pareja habría intentado cruzar las vías a pie por una zona no habilitada con el fin de acceder rápidamente al andén opuesto, siendo sorprendidos por el paso del tren.

El avance de la causa judicial

La Fiscalía espera los resultados de las pericias forenses y, de manera clave, el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad tanto de la empresa Trenes Argentinos como del centro de monitoreo del Municipio de Lomas de Zamora. Estos registros fílmicos serán determinantes para esclarecer de forma definitiva la mecánica del hecho. Tras finalizar las tareas de los peritos en el lugar del siniestro, el servicio de la Línea Roca normalizó su cronograma habitual luego de haber registrado demoras significativas y cancelaciones generalizadas durante varias horas.