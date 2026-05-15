El mensaje de Benjamín Vicuña en el día que su hija Blanca cumpliría 20 años: "Dormí en tus sueños"

benjamin vicuña

Para Benjamín, su esencia se mantendría intacta: “Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”.

A lo largo de estos años, la escritura fue para el actor una herramienta de sanación. Después de atravesar todas las etapas del duelo, desde el dolor más desgarrador hasta la aceptación, hoy parece haber encontrado un consuelo sereno. “Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró”, reflexiona sobre este proceso de reconstrucción personal.

El cierre de su mensaje trae consigo una certeza que le otorga tranquilidad tras tanto tiempo de búsqueda de sentido: “Esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien”. Con una madurez alcanzada a través de las lágrimas y la resiliencia, el actor concluyó su homenaje con una frase que resume su presente: “Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”. Una forma de confirmar que, aunque la vida siga por los que permanecen, la presencia de Blanca es una llama que nunca se apaga en su corazón.