El mensaje de Benjamín Vicuña en el día que su hija Blanca cumpliría 20 años: "Dormí en tus sueños"
Este 15 de mayo, la primera hija del actor junto a Pampita cumpliría 20 años y así la recordó Vicuña en sus redes sociales: el desgarrador mensaje.
Cada 15 de mayo, el calendario de Benjamín Vicuña se detiene en una fecha que combina la celebración y la nostalgia más profunda. Este año, el sentimiento parece haber cobrado una fuerza especial, ya que su primera hija, Blanca, habría cumplido 20 años. A través de un escrito cargado de poesía y sinceridad, el actor chileno volvió a abrir su corazón para recordar a la pequeña que falleció a los 6 años, fruto de su relación con Pampita Ardohain.
El texto arranca con una confesión que marca el inicio de su historia como padre: “Por ti me disfracé de padre la primera vez”. Con esa frase, Vicuña describe una transformación absoluta, un despertar que cambió el sentido de su existencia para siempre. “Dormí en tus sueños, despertando los míos”, revela el actor, dejando en claro que el vínculo con su primogénita fue el motor que lo convirtió en testigo de un mundo nuevo, lleno de inocencia y amor incondicional.
A pesar del paso del tiempo y de la ausencia física, Benjamín sostiene que hay sentimientos que son indestructibles. “Conocí el amor más grande que nadie pudo robar”, asegura en su dedicatoria, subrayando que la distancia no ha podido mermar lo que construyeron. El actor repasó los rituales que llevó adelante para mantener viva esa memoria: cartas de amor, un libro y hasta despedidas escritas que funcionaron como refugio.
El recuerdo del día de su nacimiento permanece intacto en su mente. Curiosamente, Blanca comparte fecha con la madre del actor, uniendo así diferentes generaciones en un mismo afecto. En sus palabras, aquel 15 de mayo la naturaleza parecía celebrar su llegada: “La cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda”.
Quizás la parte más movilizante del mensaje sea cuando Vicuña se detiene a pensar en el presente. “Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara”, admite con honestidad. En su imaginación, Blanca sería una joven dulce, graciosa y fresca, manteniendo esa mirada tímida y profunda que la caracterizaba.
Para Benjamín, su esencia se mantendría intacta: “Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”.
A lo largo de estos años, la escritura fue para el actor una herramienta de sanación. Después de atravesar todas las etapas del duelo, desde el dolor más desgarrador hasta la aceptación, hoy parece haber encontrado un consuelo sereno. “Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró”, reflexiona sobre este proceso de reconstrucción personal.
El cierre de su mensaje trae consigo una certeza que le otorga tranquilidad tras tanto tiempo de búsqueda de sentido: “Esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien”. Con una madurez alcanzada a través de las lágrimas y la resiliencia, el actor concluyó su homenaje con una frase que resume su presente: “Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”. Una forma de confirmar que, aunque la vida siga por los que permanecen, la presencia de Blanca es una llama que nunca se apaga en su corazón.
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