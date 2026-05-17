Viralizan tuit de la cuenta que adjudican a Martín Menem, declarando su "amor secreto" a conocida diputada
"Como a mí y a un tío querido que murió, las rubias loquitas son nuestra debilidad", dice una parte del mensaje.
La interna digital libertaria estalló este sábado luego de que referentes como Santiago Caputo y Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", acusaran a Martín Menem de estar detrás de una cuenta de X que los cuestionaba, y horas después, viralizaron un viejo tuit en donde curiosamente declaraba su "amor secreto" a una diputada de La Libertad Avanza (LLA).
La cuenta @PeriodistaRufus es la que quedó en el foco de la polémica, a raíz de un presunto error: una publicación con fuertes cuestionamientos hacia la gestión de Gobierno, originalmente subida por la cuenta de Instagram @ciberperiodista, fue replicada en la plataforma X.
Resulta que al abrir los links de Instagram, la interfaz suele indexar los datos de previsualización de la cuenta de origen si la sesión permanece activa. Fue allí donde el sector de Caputo detectó que el rastro conducía de forma directa a un perfil asociado al propio Martín Menem.
Lueg de una noche en donde Caputo, Gordo Dan y otros exponentes de la "calle digital" libertaria se encargaron de cuestionar duramente al titular de la Cámara de Diputados, hicieron viral un tuit de @PeriodistaRufus con una declaración de amor hacia Lilia Lemoine.
"Amo secretamente a Lilia Lemoine, temo decirle quien soy. Quisiera ser su Gojo Satoru libertario mientras mientras combate kukas y que hablemos horas de terraplanismo. Como a mí y a un tío querido que murió, las rubias loquitas son nuestra debilidad", dice el mensaje que tuvo repercusiones este domingo.
Qué hay detrás de la interna libertaria que ahora sacude a Martín Menem
Este chispazo en las plataformas no es un hecho aislado, sino el síntoma de una disputa subterránea mucho más compleja por el control de áreas sensibles del Estado. La pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo tuvo su hito más reciente con la designación de Sebastián Pareja, un dirigente de extrema confianza de la hermana del Presidente, al frente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia.
Con reproches cruzados que van desde los tribunales hasta el barro de los perfiles anónimos, las diferentes tribus del oficialismo parecen haber ingresado en una fase de confrontación abierta donde ya nadie se preocupa por ocultar las diferencias.
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