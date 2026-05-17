Viralizan tuit de la cuenta que adjudican a Martín Menem, declarando su "amor secreto" a conocida diputada

"Amo secretamente a Lilia Lemoine, temo decirle quien soy. Quisiera ser su Gojo Satoru libertario mientras mientras combate kukas y que hablemos horas de terraplanismo. Como a mí y a un tío querido que murió, las rubias loquitas son nuestra debilidad", dice el mensaje que tuvo repercusiones este domingo.

image Viralizan tuit de la cuenta que adjudican a Martín Menem.

Qué hay detrás de la interna libertaria que ahora sacude a Martín Menem

Este chispazo en las plataformas no es un hecho aislado, sino el síntoma de una disputa subterránea mucho más compleja por el control de áreas sensibles del Estado. La pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo tuvo su hito más reciente con la designación de Sebastián Pareja, un dirigente de extrema confianza de la hermana del Presidente, al frente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia.

Con reproches cruzados que van desde los tribunales hasta el barro de los perfiles anónimos, las diferentes tribus del oficialismo parecen haber ingresado en una fase de confrontación abierta donde ya nadie se preocupa por ocultar las diferencias.