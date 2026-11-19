Durante su intervención, Hilton recordó que ya había acudido al Capitolio diez meses atrás para contar su propia experiencia con la difusión de un video íntimo sin autorización, cuando tenía apenas 19 años. "La legislación no nos está protegiendo. Y si esto puede pasarle a alguien con mis recursos y mi plataforma, imaginen lo indefensa que puede sentirse una chica joven enfrentándose a esto completamente sola", advirtió.