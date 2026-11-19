Paris Hilton fue al Capitolio y pidió una ley contra los deepfakes sexuales
La empresaria estadounidense volvió al Congreso de Estados Unidos para reclamar una legislación que proteja a las víctimas de imágenes sexuales falsas creadas con inteligencia artificial.
Paris Hilton volvió al Capitolio de Estados Unidos para pronunciarse contra los deepfakes sexuales y reclamar que el Congreso avance con una ley que permita proteger a las víctimas de imágenes íntimas falsas generadas mediante inteligencia artificial (IA).
La empresaria participó de una conferencia de prensa junto a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Laurel Lee, impulsoras del proyecto bipartidista conocido como DEFIANCE Act, que busca habilitar acciones judiciales contra quienes creen o distribuyan imágenes sexuales falsas de otras personas sin su consentimiento.
Durante su intervención, Hilton recordó que ya había acudido al Capitolio diez meses atrás para contar su propia experiencia con la difusión de un video íntimo sin autorización, cuando tenía apenas 19 años. "La legislación no nos está protegiendo. Y si esto puede pasarle a alguien con mis recursos y mi plataforma, imaginen lo indefensa que puede sentirse una chica joven enfrentándose a esto completamente sola", advirtió.
Además, reveló un dato alarmante: según una investigación de su equipo, existen más de 100.000 deepfakes sexuales de ella circulando en internet. También aseguró que 83 de las 156 mujeres que actualmente integran el Congreso estadounidense tienen imágenes sexuales falsas difundidas en la web.
El proyecto DEFIANCE Act busca que las víctimas puedan demandar civilmente a los responsables de crear o compartir este tipo de contenidos sin consentimiento. La iniciativa contempla indemnizaciones que pueden alcanzar los 150.000 dólares y, en determinadas circunstancias, los 250.000 dólares.
La propuesta recibió aprobación unánime del Senado en enero de 2026, pero todavía necesita avanzar en la Cámara de Representantes. Por eso, Hilton volvió a reclamar que los legisladores aceleren su tratamiento y conviertan la iniciativa en ley.
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