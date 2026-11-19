Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Por ese motivo, el hallazgo debe ser analizado por especialistas, que tendrán en cuenta los antecedentes del paciente y las características particulares de la lesión para determinar los pasos a seguir.

Cómo se determina si una lesión es benigna o maligna

La resonancia magnética permite conocer aspectos como la ubicación, el tamaño y determinadas características de la imagen nodular. Sin embargo, no siempre alcanza para establecer un diagnóstico definitivo. Según cada caso, los médicos pueden solicitar otros estudios o indicar una biopsia.

Cuando se realiza una intervención quirúrgica para extraer total o parcialmente la lesión, el tejido obtenido puede ser enviado a un laboratorio para su análisis. El estudio anatomopatológico resulta fundamental para identificar el tipo de alteración y determinar si es necesario avanzar con algún tratamiento adicional.

Cuáles son los síntomas que puede provocar una lesión cerebral

Las manifestaciones dependen de distintos factores, principalmente del tamaño de la lesión, su ubicación y su naturaleza. Algunas personas no presentan síntomas y descubren la alteración de manera casual, durante un estudio solicitado por otro motivo.

En otros casos pueden aparecer dolores de cabeza persistentes o progresivos, dificultades en la visión, mareos, problemas de equilibrio, convulsiones, alteraciones del habla o la concentración, y pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo.

De todos modos, estos síntomas no significan necesariamente que exista un tumor cerebral, ya que pueden responder a distintas condiciones. Si son nuevos, persistentes o empeoran con el tiempo, es importante consultar con un profesional. Una convulsión por primera vez, la pérdida repentina de fuerza o las dificultades súbitas para hablar requieren atención médica urgente.

Por qué una imagen nodular puede requerir una operación

No todas las lesiones nodulares necesitan una intervención quirúrgica. La decisión se toma a partir de una evaluación médica que contempla el tamaño, la ubicación, el posible crecimiento, los síntomas y las características que presenta en los estudios.

En determinadas circunstancias, operar permite retirar total o parcialmente la lesión, disminuir la presión sobre estructuras cerebrales o conseguir una muestra de tejido para arribar a un diagnóstico preciso.

En el caso de Mariano Chihade, los profesionales resolvieron avanzar con una cirugía luego de los estudios correspondientes. Si bien el procedimiento se realizó sin complicaciones y su evolución inicial fue favorable, todavía no se informó oficialmente si la lesión era benigna o maligna.

Los resultados de los análisis y el seguimiento médico serán claves para conocer con mayor precisión el diagnóstico y definir los próximos pasos en su recuperación.