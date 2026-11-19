El descargo de Juan Manuel Ramírez y su decisión de no contar su versión

Frente a la repercusión que tomó la separación, Ramírez utilizó sus redes sociales para confirmar el final de la relación y responder a los rumores. “¡Sí! ¡Es verdad! ¡Estamos separados! También quiero dejar en claro que muchas de las cosas que se están diciendo sobre mí no son ciertas!”, escribió.

Sin embargo, aclaró que no tiene intenciones de profundizar públicamente en lo sucedido. “¡Podría salir a contar mi versión, pero elijo no hacerlo! Por respeto a quien fue mi pareja, a su familia y a lo que alguna vez compartimos!”, agregó.

En el mismo mensaje, hizo referencia a la importancia de mantener ciertos límites después de una ruptura y sostuvo: “Creo que el respeto postrelación también habla de quiénes somos. No necesito ensuciar a nadie para defenderme ni alimentar situaciones que no conducen a nada”.

El pronunciamiento se conoció luego de que el joven también mantuviera una conversación con Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, quien compartió parte del intercambio durante la emisión de Puro Show (El Trece).

Según relató la panelista, Ramírez se mostró sorprendido por el anuncio de la separación. “Él fue muy educado. Me dijo que la verdad que le había sorprendido esta noticia. Puso: ‘Hola, ¿cómo estás? Sí, me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso’”, contó Fasciotti al aire.

En ese diálogo, el empresario también habría explicado cuáles fueron las razones que lo llevaron a ponerle fin al vínculo: “No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan”. Además, rechazó las versiones que lo vinculaban con un supuesto interés económico o con la exposición mediática: “Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco”.

Ramírez también tuvo palabras de agradecimiento hacia el entorno de su expareja. “La familia me trató muy bien siempre y merecen que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte”, aseguró.