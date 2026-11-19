The Kingdom VIP: $1.000.000 + S/C.

Platea Preferencial Norte y Sur: $230.000 + S/C.

Campo Delantero: $210.000 + S/C.

Platea Norte y Sur: $180.000 + S/C.

Platea Alta Norte y Sur (sin numerar): $150.000 + S/C.

Campo General: $95.000 + S/C.

Entre las alternativas disponibles se destaca el paquete exclusivo The Kingdom VIP, cuyo valor es de $1.000.000 más el cargo por servicio. El sector estará ubicado en un espacio diferencial sobre el margen derecho del Campo Delantero, junto a la pasarela central del escenario.

La experiencia contempla entrada al sector Kingdom VIP sin numeración, ingreso anticipado al estadio y acceso al Kingdom VIP Lounge. Además, incluye un kit de merchandising oficial con un CD, un póster, una remera del tour y una tote bag.

Don Omar también anunció un encuentro virtual con sus seguidores para este jueves 19 de noviembre, a través de un livestream especial previsto para las 18:00 EST, 17:00 CST y 15:00 PST. La transmisión acompañará el inicio de esta nueva etapa y la cuenta regresiva para su regreso a la región.

El tramo latinoamericano comenzará el 21 de octubre de 2027 en Asunción, Paraguay, y continuará por Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Guayaquil, Bogotá, Cali, Medellín, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Luego, el artista visitará Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, antes de cerrar esta etapa el 28 de noviembre en Panamá.

“Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro”, expresó el cantante en sus redes sociales. Con ese mensaje, confirmó la emoción que acompaña su esperado reencuentro con el público latinoamericano.