Don Omar vuelve a la Argentina: cuándo es el show y cuánto cuestan las entradas
El Rey del Reggaetón incluyó a Buenos Aires en su gira internacional “The Last King World Tour”, que recorrerá 13 países durante 2027.
Después de una larga espera, Don Omar volverá a encontrarse con el público argentino. El cantante puertorriqueño confirmó su regreso al país como parte de una ambiciosa gira internacional que tendrá 18 presentaciones en distintos escenarios de Latinoamérica.
La cita en Buenos Aires será el 23 de octubre de 2027 en el Estadio Vélez Sarsfield, donde sus seguidores podrán disfrutar de los grandes éxitos que marcaron distintas generaciones y consolidaron su lugar como una de las figuras más importantes de la música urbana.
El anuncio forma parte de The Last King World Tour, un recorrido que comenzará en octubre del próximo año y se extenderá hasta fines de noviembre. La expectativa por la gira ya es enorme: más de dos millones de fanáticos se registraron para recibir información y acceder a la preventa.
Cuánto cuestan las entradas para Don Omar en Vélez y qué incluye el paquete VIP
La preventa de tickets comenzará este jueves 19 de noviembre a las 10:00, a través de donomar.com y de las plataformas oficiales de venta. La organización también difundió el mapa del estadio José Amalfitani y el tarifario correspondiente a cada sector. A los valores publicados se les deberá sumar el cargo por servicio.
Estos son los precios anunciados:
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The Kingdom VIP: $1.000.000 + S/C.
Platea Preferencial Norte y Sur: $230.000 + S/C.
Campo Delantero: $210.000 + S/C.
Platea Norte y Sur: $180.000 + S/C.
Platea Alta Norte y Sur (sin numerar): $150.000 + S/C.
Campo General: $95.000 + S/C.
Entre las alternativas disponibles se destaca el paquete exclusivo The Kingdom VIP, cuyo valor es de $1.000.000 más el cargo por servicio. El sector estará ubicado en un espacio diferencial sobre el margen derecho del Campo Delantero, junto a la pasarela central del escenario.
La experiencia contempla entrada al sector Kingdom VIP sin numeración, ingreso anticipado al estadio y acceso al Kingdom VIP Lounge. Además, incluye un kit de merchandising oficial con un CD, un póster, una remera del tour y una tote bag.
Don Omar también anunció un encuentro virtual con sus seguidores para este jueves 19 de noviembre, a través de un livestream especial previsto para las 18:00 EST, 17:00 CST y 15:00 PST. La transmisión acompañará el inicio de esta nueva etapa y la cuenta regresiva para su regreso a la región.
El tramo latinoamericano comenzará el 21 de octubre de 2027 en Asunción, Paraguay, y continuará por Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Guayaquil, Bogotá, Cali, Medellín, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Luego, el artista visitará Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, antes de cerrar esta etapa el 28 de noviembre en Panamá.
“Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro”, expresó el cantante en sus redes sociales. Con ese mensaje, confirmó la emoción que acompaña su esperado reencuentro con el público latinoamericano.
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