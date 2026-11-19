Asesinato en Villa Luzuriaga: el giro que permitió dar con el sospechoso detenido

Otro cambista, apodado “El Bujía” y de trato frecuente con Failde, apareció en medio de la investigación y señaló a uno de sus empleados como sospechoso.

Durante la investigación se supo que los documentos de Failde habían sido encontrados en Morón. Así, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, se descubrió la presencia de un auto Fiat Duna color blanco en el lugar del descarte.

El auto captado por las cámaras de seguridad

El seguimiento de las grabaciones permitió dar con el principal sospechoso, identificado como Javier Brescia, oriundo de Merlo, según publicó Infobae. El hombre será indagado por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo de la investigación.

El caso mantiene algunos interrogantes. En la fábrica faltaba dinero de la caja fuerte, el equipo de grabación de las cámaras de seguridad y un arma calibre .380 perteneciente a la víctima. En la puerta del lugar se encontró una vaina servida del mismo calibre.

Cuando la Policía Bonaerense allanó la metalúrgica dieron con otro revolver, esta vez calibre .32 marca Doberman, dinero en efectivo y 71 cheques en la caja fuerte que no habían sido robados.

Hasta el momento, el arma calibre .380 no fue hallada, así como tampoco el dinero robado del lugar.