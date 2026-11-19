Cayó el sospechoso de matar al dueño de una metalúrgica en Villa Luzuriaga
Manuel Failde, de 68 años, recibió un disparo en el rostro en la puerta de la fábrica. Un descuido del sospechoso culminó con su arresto.
La investigación por la muerte de Manuel Failde, el hombre de 68 años hallado asesinado de un disparo en el rostro en la puerta de una fábrica metalúrgica en Villa Luzuriaga, avanzó en las últimas horas con la detención del principal sospechoso, que cayó por un descuido.
El asesinato se vio atravesado por una serie de interrogantes y misterios a resolver. Failde fue encontrado sin vida el martes por la tarde en la puerta de ingreso a una fábrica situada en la calle Monseñor Bufano al 1600.
Fueron dos operarios de una empresa de comunicaciones que se encontraban realizando reparaciones en una antena situada en la terraza de la fábrica quienes se toparon con el cuerpo.
Según fuentes de la investigación, los operarios habían ingresado cerca de las 9 y fue la propia víctima quien les abrió la puerta y les dio acceso a la terraza, donde trabajaron hasta la tarde. Cerca de las 17, cuando bajaron para retirarse, encontraron a Failde tirado sobre la escalera, a metros de la puerta de ingreso, con un tiro en el rostro.
Fue el hijo del hombre quien poco después le contó a personal de la Comisaría N°3 de la Policía Bonaerense que, en horas del mediodía, su padre le había comprado dólares a una persona conocida como “Marciano”. El miércoles por la tarde, el hombre fue identificado con nombre y apellido, pero dejó de ser sospechoso a las pocas horas gracias a un giro en el caso.
Asesinato en Villa Luzuriaga: el giro que permitió dar con el sospechoso detenido
Otro cambista, apodado “El Bujía” y de trato frecuente con Failde, apareció en medio de la investigación y señaló a uno de sus empleados como sospechoso.
Durante la investigación se supo que los documentos de Failde habían sido encontrados en Morón. Así, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, se descubrió la presencia de un auto Fiat Duna color blanco en el lugar del descarte.
El seguimiento de las grabaciones permitió dar con el principal sospechoso, identificado como Javier Brescia, oriundo de Merlo, según publicó Infobae. El hombre será indagado por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo de la investigación.
El caso mantiene algunos interrogantes. En la fábrica faltaba dinero de la caja fuerte, el equipo de grabación de las cámaras de seguridad y un arma calibre .380 perteneciente a la víctima. En la puerta del lugar se encontró una vaina servida del mismo calibre.
Cuando la Policía Bonaerense allanó la metalúrgica dieron con otro revolver, esta vez calibre .32 marca Doberman, dinero en efectivo y 71 cheques en la caja fuerte que no habían sido robados.
Hasta el momento, el arma calibre .380 no fue hallada, así como tampoco el dinero robado del lugar.
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