La escandalosa relación de Pelé y Xuxa

En ese entonces él tenía 40 años y ella 17. Ambos se conocieron en una producción para la tapa de la revista Manchete. El astro posaba de smoking, rodeado de cuatro modelos en trajes dorados.

“Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad”, reconoció Xuxa luego de un tiempo. Y además agregó: “Llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”, recordó. Después de aquella primera cita estuvieron juntos durante seis años.

image.png

LA RELACIÓN ENTRE PELÉ Y XUXA MARCADA POR LA INFIDELIDADES

La querida y tan recordad artista fue contundente sobre su vínculo con Pelé: “Era una relación abierta, pero abierta solo para él”, manifestó sin titubear.

Pelé, por su parte, dijo que el vínculo que mantuvo con Xuxa fue el más importante luego de su primer divorcio: “Fue la primera relación seria que tuve tras mi separación de Rose (...) El padre de Xuxa me dio permiso y salimos juntos”, le contó Pelé al semanario deportivo de Colombia, Nuevo Estadio, y añadió: “En ese momento, ella estaba empezando con sus actividades en la televisión y quería tener hijos, pero yo ya tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos. Así la relación se fue enfriando, aunque quedamos muy buenos amigos”, remarcó.

Ambos siguieron rehaciendo su vida, cada uno con distintos matrimonios y "nuevos intentos" pero lo único cierto con el tiempo ya avanzado es que durante seis años estuvieron en la boca de todos.

image.png