Denuncian que la web de Santiago Maratea expone datos de tarjetas de crédito de los "socios"

Para poder comprobar esto, él se hizo “socio” y verificó que el sistema no contaba con medidas de seguridad suficientes y aseguró que intentó comunicarse con el influencer por varios medios mail e Instagram para advertirle, pero que no obtuvo respuesta alguna.

El nuevo proyecto de Santiago Maratea, que jamás contempla trabajar, propone una suscripción como “socios creyentes”, que por $2.000 por mes, o “socios convencidos”, que donan $4.000 o más. Los aportantes tiene acceso a contenido exclusivo sobre su vida como futbolista y, según explicó, el dinero será administrado por él y destinado a mejorar las condiciones de entrenamiento de la Reserva de Colegiales.

De confirmarse esta falla, el influencer podría tener consecuencias legales graves.

El nuevo ambicioso proyecto de Santiago Maratea: "Quiero ser el primer futbolista con..."

Si bien Santiago Maratea ahora se dedica a jugar al fútbol en el club Colegiales, el influencer no pierde sus mañas económicas. En este sentido, este domingo compartió un video en sus redes sociales, donde aseguró que está decidido a implementar una novedosa iniciativa y pidió la opinión de sus seguidores.

Lo que manifestó inicialmente como "una idea", para luego reconocer que se trata de "un sueño", el influencer devenido en futbolista contó: "Quiero ser el primer jugador de fútbol del mundo que tenga socios propios. No de un club, sino de una persona. Mi nombre, mi historia, mis sueños, con escudo, con bandera, con camiseta y, sobre todo y lo más importante, con ustedes", comenzó indicando, sorprendiendo a todos.

"Porque por lo menos en mi historia, ustedes son realmente lo más importante. Hay un montón de gente que me tira para abajo y me dice que a lo que estoy apuntando no tiene sentido, que nunca voy a jugar en Primera, pero yo sigo adelante, porque me hace muy feliz, porque creo en mí y porque también me motiva mucho entender que, del otro lado, hay gente que cree en mí", siguió indicando.

Y agregó: "No solamente cree en mí, sino que cree conmigo, me acompaña en este camino que, aunque algunos creen que acaba de arrancar, ya lleva años desde que empecé a jugar en Ezeiza", reveló.