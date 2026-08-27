PH, Podemos Hablar: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 29 de agosto
Andy Kusnetzoff vuelve a ponerse al frente de PH, Podemos Hablar este sábado con una mesa que reunirá a figuras del espectáculo, el deporte y los medios.
Este sábado 29 de agosto, desde las 21:30, PH, Podemos Hablar tendrá una nueva emisión por Telefe con Andy Kusnetzoff como conductor. Como es habitual, el programa contará con una selección de invitados que compartirán anécdotas, historias personales y momentos de su vida profesional.
Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 29 de agosto
En esta oportunidad, quienes se sentarán frente a Andy Kusnetzoff serán Maxi López, Georgina Barbarossa, Ingrid Grudke, Gastón Edul y Julieta Poggio. La presencia de Maxi López aportará una mirada vinculada al mundo del fútbol y también a su vida personal, mientras que Georgina Barbarossa llegará al ciclo con su habitual perfil ligado a la televisión, el teatro y el espectáculo.
Por su parte, Ingrid Grudke será otra de las figuras que participará de la conversación, en tanto que el periodista deportivo Gastón Edul sumará su experiencia vinculada al fútbol y los grandes acontecimientos deportivos.
Julieta Poggio completará la mesa de invitados de esta edición de PH, Podemos Hablar. La actriz, bailarina y conductora se convirtió en una de las figuras jóvenes con mayor exposición de los últimos años y suele protagonizar distintos momentos de la actualidad del espectáculo.
Con este grupo, Andy Kusnetzoff buscará generar nuevamente esas conversaciones que caracterizan al programa, con cruces entre invitados de distintos ámbitos y espacio para revelar historias desconocidas, recuerdos y aspectos de sus vidas personales.
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