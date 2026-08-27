PH, Podemos Hablar: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 29 de agosto

Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 29 de agosto

En esta oportunidad, quienes se sentarán frente a Andy Kusnetzoff serán Maxi López, Georgina Barbarossa, Ingrid Grudke, Gastón Edul y Julieta Poggio. La presencia de Maxi López aportará una mirada vinculada al mundo del fútbol y también a su vida personal, mientras que Georgina Barbarossa llegará al ciclo con su habitual perfil ligado a la televisión, el teatro y el espectáculo.