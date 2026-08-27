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PH, Podemos Hablar: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 29 de agosto

Espectáculos

Andy Kusnetzoff vuelve a ponerse al frente de PH, Podemos Hablar este sábado con una mesa que reunirá a figuras del espectáculo, el deporte y los medios.

Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff

Este sábado 29 de agosto, desde las 21:30, PH, Podemos Hablar tendrá una nueva emisión por Telefe con Andy Kusnetzoff como conductor. Como es habitual, el programa contará con una selección de invitados que compartirán anécdotas, historias personales y momentos de su vida profesional.

Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 29 de agosto

En esta oportunidad, quienes se sentarán frente a Andy Kusnetzoff serán Maxi López, Georgina Barbarossa, Ingrid Grudke, Gastón Edul y Julieta Poggio. La presencia de Maxi López aportará una mirada vinculada al mundo del fútbol y también a su vida personal, mientras que Georgina Barbarossa llegará al ciclo con su habitual perfil ligado a la televisión, el teatro y el espectáculo.

PH: los invitados 29 de agosto

PH: los invitados 29 de agosto

Por su parte, Ingrid Grudke será otra de las figuras que participará de la conversación, en tanto que el periodista deportivo Gastón Edul sumará su experiencia vinculada al fútbol y los grandes acontecimientos deportivos.

Julieta Poggio completará la mesa de invitados de esta edición de PH, Podemos Hablar. La actriz, bailarina y conductora se convirtió en una de las figuras jóvenes con mayor exposición de los últimos años y suele protagonizar distintos momentos de la actualidad del espectáculo.

Con este grupo, Andy Kusnetzoff buscará generar nuevamente esas conversaciones que caracterizan al programa, con cruces entre invitados de distintos ámbitos y espacio para revelar historias desconocidas, recuerdos y aspectos de sus vidas personales.

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