Llegó la Tormenta de Santa Rosa: el mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Mapa en vivo de la Tormenta de Santa Rosa en el AMBA

Cómo sigue el tiempo en el AMBA

El viernes se presentará con un escenario de marcada mejoría: el cielo estará entre mayor y parcialmente nublado durante las primeras horas de la jornada, evolucionando hacia un perfil algo nublado hacia la noche. Las marcas térmicas se moverán en un rango un poco más fresco, con una mínima de 8°C y una máxima que trepará hasta los 17°C, dejando atrás el episodio de lluvias fuertes.