Llegó la Tormenta de Santa Rosa: el mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional y los radares de Meteored, desmejoraron abruptamente las condiciones del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El clima hizo este jueves un giro drástico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la anticipación de la tradicional festividad —el día de Santa Rosa de Lima se celebra cada 30 de agosto—, y la clásica tormenta hizo arribo hoy con un verdadero diluvio.
Un diluvio: así es el paso de de las lluvias y tormentas en el AMBA
Las tormentas se instalaron con fuerza desde alrededor de las 6 de este jueves mientras que se prevé que hacia la tarde la intensidad tenderá a transformarse en chaparrones persistentes.
Hacia la noche, las condiciones comenzarían a estabilizarse con una mejora temporaria, todo acompañado por un registro térmico moderado.
Mapa en vivo de la Tormenta de Santa Rosa en el AMBA
Cómo sigue el tiempo en el AMBA
El viernes se presentará con un escenario de marcada mejoría: el cielo estará entre mayor y parcialmente nublado durante las primeras horas de la jornada, evolucionando hacia un perfil algo nublado hacia la noche. Las marcas térmicas se moverán en un rango un poco más fresco, con una mínima de 8°C y una máxima que trepará hasta los 17°C, dejando atrás el episodio de lluvias fuertes.
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