Portugal. The Man regresa a Argentina: los detalles
A 7 años de su última visita, la banda de rock prepara su regreso al país. Conocé cuándo y cómo comprar las entradas para su show.
La escena musical argentina se prepara para recibir nuevamente a una de las propuestas más audaces y camaleónicas del rock contemporáneo. Portugal. The Man, la agrupación oriunda de Alaska, ha confirmado su retorno a la Ciudad de Buenos Aires con una presentación que promete combinar la cercanía de un formato íntimo con la potencia sonora que los caracteriza. El escenario elegido para este reencuentro es el C Art Media, donde la banda presentará oficialmente su décima producción discográfica titulada SHISH.
El anuncio ha despertado un gran interés entre sus seguidores, quienes valoran la capacidad del grupo para alejarse de las fórmulas comerciales predecibles. La comercialización de los tickets se habilitará de forma general el próximo viernes 30 de enero a partir de las 10:00 horas, y el único canal oficial para la adquisición será el sitio web allaccess.com.ar.
Este nuevo álbum, grabado en la residencia personal de su líder, John Gourley, en el estado de Oregon, representa un quiebre en la trayectoria de la banda. En SHISH, el grupo explora una paleta de sonidos sumamente heterogénea, que transita desde la crudeza del thrash metal técnico hasta las texturas volátiles de la psicodelia.
Más allá de la experimentación rítmica, el disco se sumerge en narrativas profundamente personales. Las letras abordan temáticas que van desde las vivencias de su infancia en los entornos naturales de Alaska hasta crónicas sobre la resiliencia familiar ante la adversidad. Con este trabajo, los músicos de Wasilla reafirman su evolución desde sus humildes comienzos en bares locales hasta su consolidación global, habiendo colaborado previamente con productores de renombre como Danger Mouse y Mike D.
Un aspecto distintivo del show en Buenos Aires será la visibilización de la labor social que la banda impulsa a través de su fundación "Pass The Mic". Portugal. The Man ha utilizado su relevancia mediática para canalizar fondos millonarios en favor de los pueblos originarios. Esta lucha por la justicia social y la celebración de la resistencia cultural quedan plasmadas en composiciones como "Angoon" y "Denali", donde el grupo denuncia desigualdades sistémicas.
Aunque muchos los identifican principalmente por su éxito masivo "Feel It Still", la banda ha demostrado ser mucho más que un fenómeno de un solo hit. Su propuesta artística utiliza la estructura del pop expansivo como una herramienta para la concientización y el cambio. El concierto en el C Art Media será, sin duda, la ocasión ideal para ser testigos de la madurez de un proyecto que sigue siendo uno de los más honestos y arriesgados de la actualidad.
