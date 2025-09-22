Qué le robaron a Pampita y qué recuperó hasta el momento: "De buena fe"
La modelo logró recuperar los celulares con recuerdos de su hija Blanca gracias a dos trabajadores que los encontraron dentro de una caja fuerte en Avellaneda.
Pampita Ardohain sufrió un robo en su casa de Barrio Parque, mientras estaba de vacaciones, y entre lo sustraído había cuatro celulares que guardaban fotos y videos de su hija Blanca. Al conocerse la noticia, la modelo y conductora, en diálogo con los medios, manifestó: "Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí, es lo único, todo lo demás... Es lo único".
En medio de la angustia, la historia tuvo un giro inesperado cuando dos hombres encontraron encontraron en la localidad bonaerense de Avellaneda una caja fuerte destruida en la vía pública, con los teléfonos en su interior. Según contaron, uno de ellos se comunicó con el streamer Sebastián Manzoni, conocido como "La Tía Sebi", a quien conocía de antes, y a través suyo lograron devolver los equipos.
"Son tres Samsung y un iPhone viejos", precisaron fuentes cercanas al caso. Los dispositivos fueron entregados a Pampita, en presencia de su abogado Fernando Burlando.
Los hombres rechazaron cualquier compensación económica y uno de ellos, que se identificó como Gastón dijo: "Cuando mi cuñado encontró los celulares, me preguntó qué hacer y le dije de devolverlos. Somos gente de trabajo, obreros, y no queremos lío. Actuamos de buena fe, como corresponde".
Cómo y cuando ocurrió el robo a la casa de Pampita en Barrio Parque
La tranquilidad de uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires se vio alterada tras conocerse que la casa de Carolina “Pampita” Ardohain fue blanco de un robo mientras la modelo se encontraba fuera del país. El hecho ocurrió en Barrio Parque, en la calle Juez Tedín, donde delincuentes lograron ingresar a la vivienda y alzarse con un botín compuesto por dinero en efectivo y diversos objetos de valor.
Según las primeras informaciones difundidas por Radio Rivadavia y confirmadas por distintos medios, los asaltantes accedieron al interior de la propiedad y habrían forzado una caja fuerte en la que había guardada una suma importante de dinero. Además, se llevaron pertenencias de alto valor económico y sentimental.
El ataque ocurrió en ausencia de Ardohain, que actualmente se encuentra de viaje en el exterior, lo que habría facilitado la maniobra de los ladrones. Aunque todavía no está claro si había personas dentro de la casa en el momento del ingreso, testigos aseguraron que en horas de la mañana se vio movimiento policial en la zona. Incluso un vecino que fue consultado por LN+ prefirió no dar detalles y declaró escuetamente: “No sé nada”.
La investigación quedó en manos de la Policía de la Ciudad y de la Justicia, que trabajan en el análisis de cámaras de seguridad y en la recolección de pruebas que permitan identificar a los responsables. Hasta el momento, no trascendió si ya se radicó una denuncia formal por parte de la familia Ardohain.
El episodio vuelve a poner el foco en la seguridad en los barrios residenciales de alto poder adquisitivo, que en los últimos meses también se han visto afectados por delitos similares. Pampita, que suele mantener bajo perfil respecto a su vida privada, aún no se pronunció públicamente sobre lo ocurrido.
