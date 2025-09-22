Indignación en Jujuy: periodista de TN dañó una carroza en plena Fiesta de los Estudiantes

La Fiesta Nacional de los Estudiantes no solo es un acontecimiento cultural de relevancia, sino también un atractivo turístico que cada septiembre convoca a miles de visitantes. Las carrozas, construidas con materiales reciclados y diseñadas con un nivel artístico notable, representan la creatividad juvenil y son el símbolo de la celebración.

Este año, el evento volvió a captar la atención del país, pero el incidente con la periodista corrió por momentos el foco del esfuerzo de los estudiantes hacia la polémica mediática.