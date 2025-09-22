Pampita rompió en llanto tras recuperar los teléfonos con los recuerdos de su hija Blanca: "Le pedí a Dios..."

"Esas imágenes y esos videos siempre las sacaba de la pantalla. Yo sacaba foto a la pantalla cuando quería subir algo y ahí tenía la foto, pero todo el material estaba en esos teléfonos. Es más, si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos", reveló.

Y sumó: "Yo no soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado porque tengo una vida que tiene mucho gasto y la verdad que trabajo un montón y vivo muy bien, pero no hay resto... no sé la fantasía de la gente que habrá pensado qué había en mi casa, pero realmente lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos. Después, todo lo demás son pavadas, ni idea, no pasa nada... imaginate, carteras, anteojos, no me importa nada de eso a mí en la vida".

Tras la angustia por lo sucedido, la conductora de "Los 8 Escalones" (El Trece) manifestó: "Ayer recé todo el día, era lo único que tenía en el pensamiento, le pedí a Dios, obviamente le pedí a mi hija, porque para mí es lo único importante, porque no me quedó más nada de mi hija y ustedes lo saben. Confié, pedí a Dios y dije 'alguien bueno tiene que haber que sepa dónde está esto' y mirá, fue muy rápido, fue cuestión de horas para que aparezca".

"Cuando Lizardo me dio la noticia yo estaba tramitando los pasaportes de mis hijos, porque tienen un viaje, estaba en la embajada de Chile y nos pusimos a llorar todos, mis hijos también, para mis hijos es muy importante tener este material, así que estábamos abrazados con los tres, llorando juntos y saltando de alegría", concluyó, muy emocionada.

pampita tras recuperar telefonos