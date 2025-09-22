Pampita habló tras el robo de su casa: "Lo único que me da mucha tristeza es..."

La modelo, que ya realizó la denuncia, resaltó además que al momento del hecho de inseguridad la vivienda se encontraba vacía: “Agradecerle a Dios, que fue lo único que pensé en estas horas, porque no estábamos nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, dijo.

Respecto a alguna hipótesis sobre lo sucedido o más información sobre el caso, expresó: “No puedo dar más datos del robo, solo decir que hay secreto de sumario, no puedo decir nada sobre el tema, pero sí agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos porque no puedo encontrar ese material en ningún otro lado”.

Por otro lado, la modelo también dejó entrever su malestar con la prensa y remarcó la importancia de proteger la intimidad y la vida privada de los famosos en los medios: “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales, hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso”.

Más temprano, Guillermo Ardohain, el hermano de la modelo, amplió algunos datos sobre los objetos robados. Entre ellos, hizo referencia a celulares con imágenes de Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña que falleció en 2012.

“Lo que siente mi hermana es una sensación difícil de explicar. Lo importante es que no estaban los chicos, a veces hay que pensar lo mejor”, expresó Guillermo en diálogo con los medios.

Y agregó: “Se llevaron cosas que tienen un valor afectivo que va más allá de lo material. Se llevaron celulares y cosas que Caro conserva hace mucho tiempo, donde hay fotos de mi sobrina, cosas que no sirven y para nosotros es todo”.

Pampita Blanca Vicuña.jpg

“Si alguien, algún alma generosa... Si se puede recuperar algo de eso, obviamente habrá una recompensa o lo que sea necesario", agregó al respecto.

El hecho ocurrió en el domicilio donde Pampita se instaló en 2024 luego de su separación de Roberto García Moritán. La casa llama la atención por su imponente puerta de entrada, uno de los detalles que la distingue de las demás viviendas de la zona. Por el momento, la modelo no confirmó si va a mudarse del lugar.