Además, hizo un pedido especial a quienes siguen de cerca la evolución del productor: "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará". La presentadora también compartió una estampita de la Virgen María Desatanudos, en una publicación con la que dejó en evidencia su esperanza y su búsqueda de acompañamiento espiritual mientras su marido permanece bajo atención médica.