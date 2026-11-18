Mariana Fabbiani habló sobre la salud de Mariano Chihade tras su internación
La conductora compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de conocerse el parte médico de su marido, quien permanece internado en el Instituto FLENI y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.
La salud de Mariano Chihade mantiene en vilo al mundo del espectáculo. Después de que se conociera el parte médico sobre su estado y se confirmará que deberá atravesar una intervención quirúrgica, Mariana Fabbiani rompió el silencio y compartió un mensaje cargado de emoción para agradecer el acompañamiento recibido por su familia.
A través de sus historias de Instagram, la conductora se expresó sobre el difícil momento que atraviesan y destacó las numerosas muestras de cariño que recibieron desde que trascendió la noticia. "Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", escribió Fabbiani.
Además, hizo un pedido especial a quienes siguen de cerca la evolución del productor: "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará". La presentadora también compartió una estampita de la Virgen María Desatanudos, en una publicación con la que dejó en evidencia su esperanza y su búsqueda de acompañamiento espiritual mientras su marido permanece bajo atención médica.
Qué dice el parte médico sobre la salud de Mariano Chihade
La preocupación por el estado de salud de Mariano Chihade comenzó después de que el Instituto FLENI difundiera un comunicado oficial en el que confirmó su internación en la sede Belgrano. Según detallaron desde el centro médico, el productor ingresó para realizarse estudios programados en el contexto de una imagen nodular que había sido identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro.
"Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes", precisaron. De todas maneras, el parte médico también llevó tranquilidad al señalar que Chihade se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia.
El comunicado fue firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de FLENI. Mientras se completan las evaluaciones previas a la operación, Mariana Fabbiani permanece junto a su marido y agradece el apoyo recibido en este momento.
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