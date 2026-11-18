Internaron y operaron a Mariano Chihade, marido de Mariana Fabbiani: qué dice el parte médico
El productor quedó internado en el Fleni tras hacerse estudios programados y será operado luego de que detectaran un nódulo cerebral.
El productor televisivo Mariano Chihade, esposo de la conductora Mariana Fabbiani, atraviesa un delicado cuadro de salud y permanece internado en la sede Belgrano del Fleni, institución en la que será sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas.
Según trascendió, el empresario se acercó por sus propios medios al centro de salud para realizarse chequeos médicos de rutina, pero el equipo profesional resolvió dejarlo bajo observación clínica.
Ante la creciente inquietud en el ambiente artístico, la productora Mandarina Contenidos difundió a través de sus canales oficiales el parte médico firmado por el director Hernán Cohen Arazi, llevando precisión sobre el cuadro que motivó su internación.
El parte médico oficial sobre la salud de Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani
De acuerdo con el informe institucional dado a conocer en las últimas horas, el diagnóstico surgió a partir de un estudio previo que derivó en la necesidad de realizar una operación:
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El motivo del ingreso: "En el día de la fecha, el paciente ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro", detalla el comienzo del comunicado.
La intervención quirúrgica: "Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes", añade el texto oficial.
Su estado actual: El documento cierra llevando tranquilidad sobre su evolución clínica inmediata al remarcar que "el paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia".
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