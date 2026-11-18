El motivo del ingreso: "En el día de la fecha, el paciente ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro", detalla el comienzo del comunicado.

La intervención quirúrgica: "Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes", añade el texto oficial.