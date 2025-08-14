Quién es Madelene Wright, la modelo de OnlyFans que se suma a la National League de Inglaterra
Madelene Wright tendrá una nueva oportunidad como futbolista con el Chatham Town luego de un escandaloso video y su cuenta de OnlyFans.
El Chatham Town, equipo que milita en la quinta división del fútbol femenino inglés, ha oficializado la incorporación de la futbolista Madelene Wright. A sus 26 años, la delantera llega para reforzar el plantel del club de la ciudad de Kent tras una pretemporada en la que el cuerpo técnico evaluó su rendimiento y decidió sumarla a sus filas.
El fichaje de Wright ha generado una notable reacción entre los seguidores del club, quienes ven en ella un refuerzo significativo tanto dentro como fuera del campo. Los comentarios en las redes sociales reflejaron el entusiasmo por su llegada, con mensajes como: “Ahí tenés aumentados los seguidores en Twitter y la asistencia”. La presencia de la futbolista, que cuenta con una amplia comunidad de seguidores, podría traducirse en mayor visibilidad para el club y la National League.
La carrera de Wright se ha desarrollado en diversas divisiones del fútbol británico, con pasos por clubes como Leyton Orient y Charlton Athletic. Sin embargo, su trayectoria se vio interrumpida hace seis años tras ser despedida del Charlton Athletic a raíz de la viralización de videos en redes sociales que el club consideró inapropiados.
En su momento, el Charlton Athletic Women’s Football Club emitió un comunicado en el que expresaba: “Como club, estamos decepcionados con el comportamiento que no representa los estándares que mantiene el equipo”. Tras la polémica, la propia Wright admitió sentirse culpable y avergonzada. “Cuando todo sucedió, también entendí a cuántas personas había decepcionado. Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada de mí misma por haberme mostrado bajo esa luz”, reconoció la jugadora.
Tras su salida del fútbol profesional, Madelene Wright incursionó en la industria del contenido para adultos a través de OnlyFans, donde, según sus propias declaraciones, llegó a ganar más de 500.000 libras esterlinas. Este camino alternativo la mantuvo en el ojo público y le permitió seguir activa en el mundo digital, lo que la convirtió en un perfil de alto impacto mediático.
El regreso de Wright al fútbol profesional, después de seis años, representa una oportunidad para el Chatham Town de atraer a nuevos públicos y aumentar la asistencia a los estadios, en un momento en que el fútbol femenino inglés experimenta un crecimiento sostenido. Su notoriedad podría ser una estrategia para potenciar el interés en la National League y aportar recursos a la institución a través de la venta de entradas y la promoción derivada de su presencia en redes sociales.
