Rating del miércoles: La Voz Argentina sigue al frente, pero con una baja en el promedio

América tuvo a LAM (4,5) en la cima, junto a Intrusos y Sálvese quien pueda (3,4). En El Nueve, Bendita lideró con 3,1, seguido de Tele 9 Central (3,0). En la TV Pública, los registros fueron mucho más bajos, destacando ADN Buena salud, Estamos en una y Las mañanas con Andino con apenas 0,3.

El top del día lo encabezaron La Voz Argentina (10,8), El Noticiero de la Gente (7,2), Telefe Noticias (7,2), Pasión prohibida (7,1) y La traición (6,7). En cuanto a promedios generales, Telefe lideró con 7,1 puntos, seguido de El Trece (4,0), América TV (3,1), El Nueve (2,1) y la TV Pública (0,1).