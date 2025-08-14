Rating del miércoles: La Voz Argentina sigue al frente, pero con una baja en el promedio
Aunque el ciclo de canto de Telefe volvió a liderar la jornada, registró su marca más baja de las últimas semanas; LAM logró uno de sus mejores números y Bendita se impuso en El Nueve.
El miércoles 13 de agosto dejó un panorama televisivo con matices interesantes en la pelea por el rating. Si bien La Voz Argentina volvió a quedarse con el primer lugar del día, su promedio fue de 10,8 puntos, lo que representó una caída de 0,9 décimas respecto a su emisión anterior y la cifra más baja de las últimas cuatro transmisiones.
Aun así, el formato de talentos de Telefe mantiene un dominio claro sobre el resto de la programación. En América TV, LAM se destacó con 4,5 puntos, quedando como el programa más visto de la señal y alcanzando uno de sus registros más altos de la temporada.
En la misma franja, Cuestión de peso (eltrece) midió 2,8 puntos, lo que lo ubicó tercero, detrás de DDM. A pesar de esto, el programa se sostuvo en la media habitual que mantiene el ciclo.
La competencia en la noche estuvo marcada por el cruce entre Otro día perdido (eltrece), conducido por Mario Pergolini, que promedió 4,8 puntos, y Pasapalabra (Telefe), que obtuvo 6,6 y se impuso cómodamente en esa franja. Por su parte, DDM marcó 2,8, mientras que Los 8 escalones, con Pampita, cerró en 2,7.
Rating: los números del miércoles 13 de agosto
En el desglose de los más vistos de cada canal, Telefe tuvo como líderes a La Voz Argentina (10,7), El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (ambos con 7,2) y la ficción Pasión prohibida (7,1). En El Trece, Buenas Noches Familia encabezó con 5,9, seguido de Telenoche (4,7) y Otro día perdido (4,3).
América tuvo a LAM (4,5) en la cima, junto a Intrusos y Sálvese quien pueda (3,4). En El Nueve, Bendita lideró con 3,1, seguido de Tele 9 Central (3,0). En la TV Pública, los registros fueron mucho más bajos, destacando ADN Buena salud, Estamos en una y Las mañanas con Andino con apenas 0,3.
El top del día lo encabezaron La Voz Argentina (10,8), El Noticiero de la Gente (7,2), Telefe Noticias (7,2), Pasión prohibida (7,1) y La traición (6,7). En cuanto a promedios generales, Telefe lideró con 7,1 puntos, seguido de El Trece (4,0), América TV (3,1), El Nueve (2,1) y la TV Pública (0,1).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario