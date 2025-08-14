Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: qué dijo

Con el fin de terminar con las especulaciones, Anderson fue directa: "Mi vida no es un show y mi familia no es un circo. Yo me quedo acá y Martín está acá también. Estamos en eso (sobre el divorcio). Hace mucho tiempo pasó, estamos tratando de salir adelante". La modelo aclaró que, si bien la decisión fue mutua, el proceso de separación no es fácil. "18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, estamos tratando de salir adelante", agregó.