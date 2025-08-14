Revelan que Guillermo Francella quería que Mike Amigorena siguiera en "La cena de los tontos"

En su relato, el periodista amplió: “Va a hacer ruido porque según me han contado el único que quería que siga el actor en la obra era ni más ni menos que Guillermo Francella que es uno de los productores”. El resto de la producción, según su versión, tenía otra postura. “Todos querían que Mike abandone la obra y traerlo a Gustavo Bermúdez que además tiene una amistad con Adrián Suar, también productor de la obra. A mí lo que me dijeron es que Guillermo puso el grito en el cielo para que se quedara”, subrayó.