Revelan que Guillermo Francella quería que Mike Amigorena siguiera en "La cena de los tontos"
El actor y productor habría intentado impedir la salida de Amigorena, mientras el resto del equipo buscaba reemplazarlo por Gustavo Bermúdez.
En medio de las repercusiones por la abrupta salida de Mike Amigorena de La Cena de los Tontos, obra encabezada por Martín Bossi y Laurita Fernández, surgió un nuevo dato que sacude la interna. Según trascendió, Guillermo Francella, figura clave y uno de los productores del espectáculo, habría sido el único que pidió que el actor permaneciera en el elenco.
El encargado de dar a conocer esta información fue Juan Etchegoyen, quien al aire de su programa aseguró: “Te voy a comentar algo que me enteré esta semana que tiene que ver con La Cena de los Tontos después de todo lo que te fuiste enterando en este programa. Me enteré quién era la única persona que defendía a Mike en el espectáculo”.
En su relato, el periodista amplió: “Va a hacer ruido porque según me han contado el único que quería que siga el actor en la obra era ni más ni menos que Guillermo Francella que es uno de los productores”. El resto de la producción, según su versión, tenía otra postura. “Todos querían que Mike abandone la obra y traerlo a Gustavo Bermúdez que además tiene una amistad con Adrián Suar, también productor de la obra. A mí lo que me dijeron es que Guillermo puso el grito en el cielo para que se quedara”, subrayó.
Etchegoyen detalló además las razones que terminaron inclinando la balanza en contra de Amigorena: “Lo que pasó con eso es que no hubo quórum porque nadie se fumaba a Mike y además tenía esas improvisaciones sobre el escenario que lo quitaron de escena pero este dato de Francella me sorprendió”.
Para cerrar, el conductor recordó que no era la primera vez que el actor y la producción tenían roces: “Me acuerdo también que cuando se estrenó la obra se hablaba de ciertos chispazos entre Guillermo y la producción por algunas decisiones. Otro problema más fue Mike entonces acá también”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario