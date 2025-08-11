Guillermo Francella, polémico contra colegas: "Están infelices con un premio porque hay calentamiento global"
El actor, que venía de criticar la industria del cine, ahora cuestionó a los sus colegas que "bajan línea" en entregas de premios.
Guillermo Francella viene de quedar en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran en las redes sociales sus críticas al cine que no llena salas, y esta vez apuntó contra sus colegas, por un supuesto discurso con "hipocresía".
En pleno lanzamiento de su película "Homo Argentum", la semana pasada el actor que ya se había manifestado afín al Gobierno de Javier Milei, apeló a la lógica de mercado para determinar el valor que puede tener o no una película.
Entrevistado el jueves en Olga, Francella aseguró que "hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público", ya que sostuvo que "van cuatro personas nada más, ni la familia del director va".
El artista reprodujo así el argumento por el cual el Gobierno libertario justificó el duro ajuste que aplicó al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) que incluyó decenas de despidos y el fin del financiamiento del cine argentino.
Este lunes, en tanto, se viralizó otra entrevista con El Trece de reconocido actor en donde apunta directo contra algunas colegas a los que no mencionó. "Vemos mucho", respondió cuando el periodista le mencionó los casos de actores o directores que aprovechan las entregas de premios para "bajar línea".
La consulta surge a partir de uno de los personajes de Francella en su nueva película, que al parecer se burla o grafica este tipo de colegas. "Esta hipocresía en el momento del mensaje, lo tenemos. Existe", sostuvo al respecto.
El entrevistado, de todos modos, aseguró que ese personaje no fue para nadie en especial y que no usó su película para responderle a nadie. "Cuantos hay que están infelices por recibir un premio porque hay calentamiento global. Eso lo sabemos, y decimos 'hay papi...'", sentenció, ahora sí apuntando a sus colegas.
