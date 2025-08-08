Polémicas declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine argentino: "Le da la espalda al público"

"O el arte contemporáneo, que ves un botín de Sacachispas, con una media sucia adentro y pagan dos palos verdes. Eso es arte de pronto para los que saben de arte. Yo no lo veo", sentenció.

Guillermo Francella y la fama

En la misma entrevista Guillermo Francella que se encuentra en gira por los medios para promocionar su película Homo Argentum que se estrena la próxima semana sorprendió a sus seguidores al hablar sobre el peso que siente al participar de tantas comedias y se sinceró sobre los papeles que interpreta.

"Hay una demanda externa que no te permite estar serio, que te pide que seas más simpático”, contó el actor y sumó: “No es algo que me oscurece ni me come en mi vida, pero me pone más ermitaño, más para adentro”.

“Me pasa que en los lugares multitudinarios, salir y eso, me mete más para adentro”, aseguró.