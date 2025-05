Rompió el silencio Ramón Vegas, el supuesto amante de Lourdes Sánchez: "Nos conocemos..."

Visiblemente incómodo por el revuelo mediático, agregó: "Me genera risa y a la vez me dan ganas de ponerme a llorar porque está todo el mundo estresadísimo con este tema, tengo el Instagram reventado, yo no soy de este mundo. Pero son rumores, igual que llegan se van. Es falsa toda la información, nunca tuve nada con Lourdes", concluyó.

¿Quién es Ramón Vegas?

En Puro Show, Fernanda Iglesias brindó detalles del empresario: "A Lourdes la contrata un señor, que no es el amante, para que haga publicidad de unos hoteles en México, en Tulum. Ella fue, como muchas otras famosas, pero se enamora del dueño de uno de los hoteles. Él también se enamora de ella y deja a la novia que tenía en ese momento. Se enamoran fuerte".

Y fue más allá: "Tan fuerte se enamoran que él le propone hacer una boda maya en una playa paradisíaca de Tulum. El hotel es super exclusivo y la boda fue el 27 de abril del 2024. El testigo de la boda fue Andrés Masías, el socio del amante. La boda maya no es una boda legítima, es muy lindo todo fotogénicamente, ellos están vestidos de blanco haciendo unas ofrendas al mar, que cuesta 12 mil dólares. Esta boda me la confirmaron varias personas porque varias chicas trabajan ahí, ellas le dan vuelta a este partidazo. A partir de esa boda, ella viaja todos los meses a Tulum y está documentado en su Instagram".

Según la periodista, "Él es un español que se llama Ramón Vegas, es espléndido. Tiene 41 años. Y hay una foto de él que se saca en Buenos Aires este año el mismo día del cumpleaños de Lourdes, aunque ella estaba en Corrientes. Ella festejó su cumpleaños con el Chato pero el 8 de marzo, esto fue el 5".

Pochi también aportó su visión, calificándolo como "millonario, joven, sin hijos, enamorado de vos, con ciudadanía española, un planazo".

Por otra parte, Iglesias contó que habló directamente con el supuesto amante: "Él me dijo que la conoce, que fue la imagen del hotel pero que ya está desvinculada. Me dio el pie de que algo pasó pero hasta marzo estuvieron juntos seguro. Al final me dijo, no puedo perder más tiempo con esto, saquen lo que quieran. Creo que él ya no está enamorado. Es más, algo pasó porque me preguntó si ella no tenía una familia y un hijo. En un momento me dice 'que siga feliz con su familia'. Él sospechaba que ella lo contó, capaz él la dejó y siente que quedó despechada. Él vive en México pero a veces va a España. Trabaja ahí y creo que tiene otros hoteles. Dejó a la ex hace un año y medio, cuando empezó con Lourdes".

Y cerró diciendo: "Se veían en un beach club, hacían una reserva, llevaban seguridad entonces si alguien sacaba el celular de los que estaban ahí, se los bajaban. Se cuidaban que no les saquen fotos. Ella tiene puesto el anillo de compromiso. Él la vino a visitar antes de su cumpleaños también, y fue a Corrientes. Salieron solo para almorzar y estuvieron en el hotel todo el tiempo después. El 9 y 10 de febrero. Yo se lo consulté a él y no me dio bola a ese dato. Y, cuando se estaba despidiendo, me dice: '¿quién le contó lo de Corrientes?'. Señor, si es mentira, ¿para qué pregunta?".