Aseguran que Ivana Nadal tiene un romance con el empresario vinculado a Lourdes Sánchez

“Quiero abrir el programa de hoy con el tema que ha dado a conocer Fernanda Iglesias. ¿Se casó en secreto Lourdes Sánchez con un empresario mexicano?”, se preguntó Juan en el comienzo de su programa para luego dar paso a esta historia de Ramón con la otra famosa.

En ese sentido, profundizó su información: “Hoy hablé con Lourdes sobre este tema, me había llegado el dato que le iba a iniciar acciones legales a Fernanda. Lourdes me dice que prefiere el diálogo siempre pero a mí me cuentan que eso podría darse si esa charla no frena a la periodista ”.

“El tema es que de esta historia se desprende otra. Hay una famosa que a mí me dicen tuvo un vínculo estrecho con este tal Ramón Vega”, agregó Etchegoyen.

Según el periodista, “la famosa involucrada en esta historia es Ivana Nadal que por lo que me cuentan desde México habría tenido un vínculo estrecho con el dueño de este hotel Casa MAM”, dijo al respecto el comunicador.

“Me cuentan que cuando Ivana se instala en México para vivir conoce a este empresario millonario que a él la deslumbra Ivana y estuvieron unos meses juntos y que siguen en contacto de vez en cuando”, concluyó.

lourdes sanchez

La triste noticia que golpeó a Lourdes Sánchez en medio de los rumores de separación: “Estoy destrozada”

En medio de estas versiones de la supuesta infidelidad, Lourdes Sánchez sufrió el duro golpe de la muerte de su perra Bianquita.

Durante el transcurso del día jueves usó sus historias de Instagram para subir una serie de historias con respecto al tema. En la primera se la puede ver a Sánchez junto a su perrita en la veterinaria, dando a entender que tuvieron que pasar por allí por problemas de salud de la mascota. “Vamos Bianquita”, escribió, Lali Mancuello, amiga de la bailarina y quien la acompañó en este duro momento.

Después de la foto llegó un video con un pedido especial. Allí se puede ver a la perrita en su cucha: “Manden mucho amor y buenas energías para Biancuqui”. Las horas pasaron, la noche llegó a su fin y la correntina abrió su corazón al recibir la peor noticia: Bianquita había fallecido. Con un video cargado de momentos a lo largo de los años, mostró la relación que tenía con su mascota y cómo la acompañó en diferentes etapas de la vida.

Musicalizado con “Photograph”, la canción de Ed Sheeran, las postales fueron pasando y transmitiendo el dolor de la familia por esta pérdida. En una de las fotos se la puede ver a Lourdes sentada en una plaza, embarazada de su hijo Valentín y con Bianca a su lado, en la siguiente se puede ver a la perrita durmiendo entre sus piernas y con la cabeza apoyada en ella, una publicación compartida por su pareja.

Postales de un viaje en auto con el Chato, su presencia en sesiones de fotos, postales familiares, el día que la acompañó a la pista del Bailando fueron solo algunos de los recuerdos que eligió para despedir a su compañera durante más de una década. Las palabras fueron cortas, pero cargadas de sentimiento. “15 años de amor puro e incondicional. Te amo para siempre Bianquita, hoy estoy destrozada. Te voy a extrañar tanto”, fue todo lo que escribió.