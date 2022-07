Ricky Martin rompió el silencio sobre acusaciones de violencia doméstica

ricky martin

El artista puertorriqueño comentó que su sobrino estaría atravesando por problemas de salud mental y, aunque no lo mencionó, posiblemente ese fue el origen de sus acusaciones en su contra: “Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz”.

Ricky Martin explicó que no había hablado públicamente sobre el tema porque sus abogados le sugirieron guardar silencio durante el proceso de investigación, sin embargo, decidió hacerlo este jueves debido a que su caso fue archivado.

“No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue”, continuó.

El cantante confesó que toda la situación le causó mucho daño, no solo porque las acusaciones surgieron dentro de su círculo familiar, sino porque también perjudicaron su matrimonio con Jwan Yosef y alcanzaron a sus hijos: Lucía, Valentino, Matteo y Renn. Pero eso no es todo, el escándalo que se desató el testimonio de Dennis Yadiel Sánchez también manchó su imagen pública.

Finalmente, el intérprete de éxitos como La mordidita, Te recuerdo y Pégate agradeció el inigualable apoyo que recibió en redes sociales y reiteró que durante las últimas semanas trabajará en recuperarse.