Abril Di Yorio habló de "Bon Vivant", la primera microhistoria original vertical de Argentina
The Eleven Hub acaba de lanzar "Bon Vivant", una microhistoria vertical con el protagonismo de Abril Di Yorio. En exclusiva hablamos con la actriz.
El universo de las producciones audiovisuales argentinas acaba de dar un salto audaz con el estreno de "Bon Vivant", la ópera prima de The Eleven Hub. Ideada por Loli Miraglia y dirigida por Jorge Bechara, esta serie se erige como una propuesta fresca y disruptiva que marca un antes y un después en la forma en que se cuentan las historias.
Lejos de las fórmulas tradicionales, "Bon Vivant" se destaca por su formato innovador, diseñado para ser consumido en vertical y a través de episodios breves, con una duración que oscila entre 1:30 y 3 minutos. Esta audacia creativa no solo la convierte en una serie buena, sino que la posiciona como un proyecto hecho a la medida de las nuevas audiencias, que demandan contenido ágil y dinámico para el consumo en dispositivos móviles.
La trama de la serie es tan intrigante como su formato. Nos sumerge en una historia de engaños y secretos, protagonizada por un encantador estafador profesional que ve su mundo de trampas y planes perfectamente orquestados tambalearse al cruzarse con una millonaria tan brillante como misteriosa, y con una sed de venganza que la impulsa.
Con un elenco talentoso que incluye a figuras como Mechi Lambre, Nacho Di Marco y Coraje Abalos, la serie crea una química explosiva que arrastra a sus personajes a un juego inesperado y a la posibilidad del amor verdadero. Su corta duración, lejos de ser una limitación, se convierte en su mayor fortaleza, facilitando la visualización y garantizando que el público se enganche desde el primer frame.
En el marco de este innovador lanzamiento, minutouno.com tuvo acceso a una entrevista exclusiva con Abril Di Yorio, una de las protagonistas clave de "Bon Vivant". En una charla íntima, la actriz nos revela los desafíos de su personaje, las particularidades de trabajar en un formato tan disruptivo y las emociones detrás de esta historia cargada de ingenio, tensión y un final que nadie verá venir.
Sus palabras nos ofrecen una mirada única detrás de cámaras y nos confirman por qué esta serie es una propuesta imperdible.
La entrevista completa con Abril Di Yorio
Simpática y emocionada por el estreno, Abril Di Yorio atendió a minutouno.com desde sus vacaciones luego de trabajar de manera rápida y continúa en "Bon Vivant". Durante la entrevista, la actriz contó los desafíos de este personaje así como lo que implicó adaptarse a esta nueva forma de grabar.
