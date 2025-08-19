Abril Di Yorio habló de "Bon Vivant", la primera microhistoria original vertical de Argentina

Sus palabras nos ofrecen una mirada única detrás de cámaras y nos confirman por qué esta serie es una propuesta imperdible.

Embed - TRAILER OFICIAL - 11 DE AGOSTO LLEGA BON VIVANT #bonvivant #verticaldrama

La entrevista completa con Abril Di Yorio

Simpática y emocionada por el estreno, Abril Di Yorio atendió a minutouno.com desde sus vacaciones luego de trabajar de manera rápida y continúa en "Bon Vivant". Durante la entrevista, la actriz contó los desafíos de este personaje así como lo que implicó adaptarse a esta nueva forma de grabar.

Abril - Editada