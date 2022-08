El dramático relato de Rodrigo Lussich sobre su infancia: "Me quería ir"

rodrigo lussich.jpg

Además señaló que: "Me enojaba mucho, de que me sacaran de la pequeña caja de cristal que quizás establecía en la casa de mis abuelos donde se mantenía cierto orden y vida clásica de un chico". Al mismo tiempo, consideró que era una vida "nómade, hippie que yo no quería vivir y con la que no comulgaba para nada".

Por esa circunstancia, aseguró que era un niño que estaba todo el tiempo "en rebeldía" y sus padres quisieron romper con un "esquema de familia católica y ciertas cosas conservadoras". Y reveló que el lugar donde ellos encontraron la libertad fue Brasil, donde trabajaron como artesanos, viajaban a dedo y vivían en comunidad.

En este sentido, el conductor uruguayo dijo que había "mucho ruido, mucho humo, mucha gente, viajes, ruta, eso me enojaba, quería que me dejaban tranquilo".

Y sumó qué le generaba el consumo de marihuana de su parte teniendo en cuenta que fue a mediados de los 70: "Cuando mis viejos fumaban porro y yo tenía 6, 7 años, no era la moda que es ahora donde fumar es re cool o re normal. Era heavy, no estaba bueno, eras el hijo de los drogadictos, yo los odiaba".