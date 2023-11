Rodrigo Lussich liquidó a Ángel De Brito por reflotar su conflicto con Marina Calabró

“Yo estaba sensible. Me sentí mal con el tuit de Rodrigo, pero me parece que se me mezcló un poco todo. Tal vez reaccioné de más e hice un mundo de algo chiquito, pero fue tal cual se contó. Evidentemente yo no estaba bien”, arrancó.

Sobre la palabra traición, Marina profundizó: “Yanina me llamó y justo me encontró llorando como una condenada. Me agarró con la emocionalidad a flor de piel. Yo creo que a ellos les molestó que todo esto se hiciera público y que se lo señalara a Rodri como un traidor”. “Esa palabra la usaste vos, nosotros solo nos sumamos”, intervino Ángel de Brito. “Sí, pero no me hablaba de ustedes, hablaba de mí. Yo sé que algún día nos juntaremos a charlar y tomar un café y va a estar todo bien con los dos. Solo me dolió. Entiendo que se hayan sentido expuestos y que Adrián se haya sumado a Rodrigo”, concluyó Calabró.

Luego de escuchar a Marina y tras las declaraciones de De Brito ninguneando a Socios del espectáculo y su rating, Lussich zanjó: “Mucha pelotudez para escuchar. El tiempo dirá si nos juntamos a tomar un café o no. Ella eligió a quién contar nuestra charla. Fue en medio de un shock, una bronca, una lágrima, pero Marina eligió exponer lo que sucedió. Si te arrepentiste o no, cada uno hace su proceso. Nosotros ya lo hablamos”.

“Sobre el choriplanero del chimento que va a llevar a agua a su molino qué decir. Sí, De Brito, Marina nos contó que vos la llamabas y le hacías una escena de celos, no por el rating, con el cual mentís para bajarnos el precio y humillarnos. Mentís y le pifias bastante. Cuando descolguemos tus muertos del placard vamos a llenar unas cuantas perchas. Tal vez Marina te miente a vos también, ¿no pensaste en eso?”, disparó el conductor.

