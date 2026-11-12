Rosario Ayerdi ganó el Martín Fierro de Cable a Mejor Labor Periodística Femenina por C5N
La columnista de Argenzuela, el programa de Jorge Rial, se quedó con la estatuilla como mejor labor periodística femenina.
La periodista Rosario Ayerdi se consagró este jueves por la noche como ganadora en los Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Mejor Labor Periodística Femenina, sumando así su segundo galardón consecutivo en dos años y otra estatuilla para C5N.
El premio entregado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reconoció su destacada tarea informativa, su rigurosidad en la cobertura política y sus primicias diarias en el ciclo Argenzuela, emitido por la pantalla de C5N y conducido por Jorge Rial.
"Todos los gracias. Hago lo que me gusta y en el lugar que me gusta. Un gracias especial a Jorge Rial, porque la tengo bastante fácil ya que estoy con el número uno de la TV. Y otro gracias a la gente, que me elige y que cuando me la cruzo por la calle, agradece, porque la está pasando muy mal y nos dicen que somos la voz de ellos", expresó la columnista.
En la misma línea, Ayerdi ratificó su mensaje, y sentenció: "Hoy hacemos periodismo interpretando lo que le pasa a la gente".
Durante la duodécima edición de la ceremonia, el jurado destacó la solidez profesional de Rosario Ayerdi, quien se consolidó como una de las voces más influyentes del periodismo político en la televisión por cable argentina.
Todos los nominados de C5N en los Martín Fierro de Cable 2026
La señal acumula múltiples nominaciones en las ternas de mayor peso de la televisión periodística:
-
Periodístico: Argenzuela, conducido por Jorge Rial, y Minuto Uno, con la conducción de Gustavo "Gato" Sylvestre, compiten en una de las categorías centrales de la noche.
Magazine: Duro de Domar, encabezado por Pablo Duggan.
De Entrevistas: Right Now, bajo la conducción de Julieta Camaño.
Servicio Informativo: Nominación para la señal C5N por su cobertura constante durante la temporada.
Temas Médicos: Doctor C, conducido por el Dr. Guillermo Capuya.
Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor: C5N en tu barrio, con la labor de Diego Costa.
Producción Integral: Nominación para la labor de producción general de C5N.
Labor Periodística Femenina: Rosario Ayerdi por su trabajo en Argenzuela.
Labor Periodística Masculina: Alejandro Bercovich por sus programas La Ley de la Selva y Periodistas.
Cronista / Movilero: Alejandro Moreyra.
Columnista Económico: Andrés Lerner por sus aportes en Minuto Uno.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario