Rosario Ayerdi ganó el Martín Fierro de Cable a Mejor Labor Periodística Femenina por C5N

"Todos los gracias. Hago lo que me gusta y en el lugar que me gusta. Un gracias especial a Jorge Rial, porque la tengo bastante fácil ya que estoy con el número uno de la TV. Y otro gracias a la gente, que me elige y que cuando me la cruzo por la calle, agradece, porque la está pasando muy mal y nos dicen que somos la voz de ellos", expresó la columnista.