Alejandro Moreyra de C5N ganó el Martín Fierro de Cable: "Quien nos gobierna hace del insulto su matriz"
Alejandro Moreyra de C5N fue distinguido por su labor en la calle. Aprovechó el premio para advertir sobre la salud mental y criticó al presidente Javier Milei.
La ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026 tuvo un momento de reflexión cuando Alejandro Moreyra, periodista de C5N, subió al escenario para recibir su galardón en la codiciada categoría "Movilero". Con la estatuilla en mano, el cronista combinó el agradecimiento personal con un análisis de la sociedad argentina.
Agradecimientos, la dura realidad de la calle y el cruce a Javier Milei
"Ahora sé lo que pesa", bromeó Moreyra al levantar el clásico premio de APTRA para romper el hielo. Inmediatamente después, le dedicó sentidas palabras a su familia, a las autoridades del canal, a sus "compañeros de la calle" y trazó un particular reconocimiento a los camarógrafos, a quienes definió con humor como "un matrimonio".
Sin embargo, el tono de su discurso cambió drásticamente al profundizar sobre su labor cotidiana como cronista de exteriores y lo que eso le permite observar de primera mano. "Levantarnos a las 4 o 5 de la mañana nos da la pauta de lo que vemos", advirtió el periodista, y lanzó una fuerte señal de alarma: "Cada vez vemos más gente rota. Ojo con la salud mental".
En esa misma línea argumental, Moreyra aseguró que, durante sus históricas coberturas matutinas en las calles y estaciones del país, percibe a "muchos argentinos con bronca, rencor e intolerancia".
Para cerrar su alocución, el movilero decidió apuntar sus críticas a la principal figura política del país, hilando los problemas de la calle con el discurso oficialista. "Quien nos gobierna hace del insulto su matriz discursiva", sentenció en clara alusión a las formas del presidente Javier Milei, agregando que "lo sabe el 95% de este recinto", en referencia a una recordada declaración del propio mandatario libertario contra el periodismo. Finalmente, bajó un mensaje conciliador de cara al futuro: "Cambiemos las manifestaciones de odio con amor y empatía. Que ser buena persona se ponga de moda".
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