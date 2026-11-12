Alejandro Moreyra de C5N ganó el Martín Fierro de Cable: "Quien nos gobierna hace del insulto su matriz"

Para cerrar su alocución, el movilero decidió apuntar sus críticas a la principal figura política del país, hilando los problemas de la calle con el discurso oficialista. "Quien nos gobierna hace del insulto su matriz discursiva", sentenció en clara alusión a las formas del presidente Javier Milei, agregando que "lo sabe el 95% de este recinto", en referencia a una recordada declaración del propio mandatario libertario contra el periodismo. Finalmente, bajó un mensaje conciliador de cara al futuro: "Cambiemos las manifestaciones de odio con amor y empatía. Que ser buena persona se ponga de moda".