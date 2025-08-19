Sabrina Rojas respaldó a Gimena Accardi tras la confesión de infidelidad: Ellos son los infieles..."

En este contexto, Sabrina Rojas eligió emitir un mensaje a través de Instagram, en el que, sin mencionar a Accardi de manera directa, dejó entrever su postura de apoyo y reflexionó sobre la doble vara con que la sociedad juzga a hombres y mujeres ante situaciones de infidelidad. "Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres. Ellos son los infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio", escribió la conductora de Pasó en América, señalando la disparidad en la mirada social frente a estos episodios.